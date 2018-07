Brasil recuperó a una de sus figuras: Marcelo será titular vs. Bélgica

Marcelo volverá al once titular de Brasil luego de perderse dos partidos por un espasmo lumbar, confirmó este jueves el seleccionador Tite en la antesala del choque de los cuartos de final de Rusia-2018 ante Bélgica, del que espera que se vea "un fútbol hermoso".

"El poder creativo de Bélgica es muy fuerte, con calidad, va a ser un gran partido con dos equipos que privilegian un fútbol hermoso, cada uno con sus características. Bélgica tiene valores individuales, un gran técnico, y han hecho una gran campaña", señaló Tite en rueda de prensa en el Kazán Arena.



Candidata al título, la Seleçao lentamente ha ido mostrando su potencial y, encadenando tres victorias consecutivas, la última por 2-0 frente a México en los octavos, el astro Neymar se ha mostrado en un nivel superlativo, semejante en el que estaba antes de la lesión.



"Lo que me interesa de él es que está de nuevo en un altísimo nivel", señaló Tite al referirse al '10' y evitando entrar en polémicas sobre las críticas que 'Ney' ha recibido por sus constantes caídas en el campo, muchas por fuertes entradas de sus rivales y otras un tanto simuladas.



"Yo ya me he manifestado acerca de Neymar, y de forma bastante específica sobre los hechos respecto a él. Que miren los videos, ahí están", remarcó. Frente a la posibilidad de que el partido se decida en definición por penales, Tite fue claro: "lanzar un penalti es un infierno".



"Para mí un partido de fútbol no debería terminar así. Se debería encontrar otra forma, no sé, otro tipo de definición. Pero es un horror", anotó el entrenador y señaló que éstos sí se entrenan, sin advertir si en la Seleçao los practicaron, porque "el lanzamiento desarrolla una técnica que está asociada al control emocional".



El ganador del Brasil-Bélgica enfrentará en la semifinales, el próximo martes en San Petersburgo, al vencedor del duelo entre Francia y Uruguay, previsto también el viernes.