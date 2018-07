Mark Geiger, el 'polémico' juez que estará en Colombia vs. Inglaterra

Mark Geiger será el árbitro que pitará el partido de octavos de final de Colombia vs. Inglaterra, este martes a la 1:00 p.m., en el Mundial de Rusia 2018. El juez es polémico, pues ha tenido algunos desaciertos, tanto en Concacaf como en amistosos. Aún así, es el árbitro más representativo de Estados Unidos. Por otro lado, el juez ya pitó en este Mundial, lo hizo en Corea del Sur vs. México y Portugal vs. Marruecos, partido en que se le acusó de pedir la camiseta de Cristiano Ronaldo, pero la Fifa sacó un comunicado desmintiendo esto.

El estadounidense ya le pitó a Colombia un partido, aunque fue amistoso. El 4 de noviembre de 2012, la Tricolor y Brasil empataron a un gol, pero el juez decidió que hubo una falta dentro del área sobre Dani Alves, que no existió, y pitó penal. Sin embargo, los brasileños erraron el tiro.

Colombia 1 - Brasil 1 en 2012

La falta del penal está al minuto 6:23

También, el estadounidense estuvo en el partido del debut de Colombia en el Mundial 2014, frente a Grecia. En este encuentro, el árbitro tuvo un buen partido y no hubo polémicas.

Tras el problema que tuvo en la Copa Oro, en el Panamá vs. México, que le dio un penal dudoso a los aztecas al minuto 89, el juez tuvo otro "lunar" en Brasil 2014. En el partido de Francia contra Nigeria, en octavos de final, Matuidi le rompió la tibia y el peroné a Onazi con una entrada bastante fuerte, pero el estadounidense decidió que solo lo iba a amonestar.

Foto: EFE

Al juez central lo acompañará:

ASR 1: Joe FLETCHER (CAN)

ASR 2: Frank ANDERSON (USA)

4th Off. Matthew CONGER (NZL)