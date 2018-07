'Alemania debió considerar no llevar a Özil al Mundial': Bierhoff

La selección de Alemania debería haber considerado dejar al mediocampista Mesut Özil fuera del plantel mundialista de Rusia 2018, tras la polémica causada por su foto con el presidente turco Tayyip Erdogan, dijo el mánager del equipo, Oliver Bierhoff. Özil, un miembro clave del equipo ganador del Mundial 2014, y su compañero Ilkay Gündogan, ambos de ascendencia turca, tuvieron que lidiar con un aluvión de críticas tras ser fotografiados con Erdogan en Londres en mayo, un hecho que eclipsó su preparación para el torneo.

Alemania fue eliminada en la primera fase del Mundial tras una serie de actuaciones mediocres en la que fue su despedida más rápida del torneo en 80 años. Özil fue titular en el debut -derrota 1-0 contra México-, y fue una sombra del creador de juego que ayudó a Alemania a ganar su cuarta Copa del Mundo hace cuatro años. Quedó fuera del equipo en la victoria 2-1 sobre Suecia y volvió a ser titular en el cierre del Grupo F, cuando Alemania cayó 2-0 frente a Corea del Sur y fue eliminada, en otro partido en el que no gravitó.



“Hasta ahora, nunca tuvimos que obligar a los jugadores del equipo nacional a hacer algo, pero siempre intentamos convencerlos de algo”, dijo Bierhoff en una entrevista con el periódico ‘Die Welt’, publicada este viernes. “No lo logramos con Mesut y quizás deberíamos haber considerado ir sin él (a la Copa del Mundo)”.



Gündogan respondió en ese momento con un comunicado, en el que explicó su posición y dijo que no era su intención crear un problema político con la foto. Özil, sin embargo, nunca habló del tema, ni siquiera tras reunirse con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y se mantuvo alejado de un día de atención a la prensa en el campo de entrenamiento del equipo en Italia antes del torneo. Ambos jugadores fueron abucheados en los juegos de preparación al Mundial.



“Exigimos jugadores que sigan su propio camino. Queremos declaraciones abiertas y honestas, declaraciones no ajustadas o atenuadas”, agregó Bierhoff. “Pero el hecho es que Mesut, por razones obvias y específicas, no podría haber dicho lo que se le exigió”.



Muchos hinchas y políticos en Alemania se enojaron con las fotos que mostraban a los jugadores radiantes mientras le daban a Erdogan camisetas de sus clubes de la Liga Premier: el Arsenal de Özil y el Manchester City de Gündogan. Gündogan incluso calificó a Erdogan como “mi presidente” en un mensaje en redes sociales.