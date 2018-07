México quiere hacer las cosas bien: apostaría por un proceso largo

En México no quieren esperar mucho tiempo para definir el futuro del seleccionado de ese país y saber qué entrenador llevará los hilos en un nuevo ciclo, después de ser eliminados en octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Todo indica que el colombiano Juan Carlos Osorio no continuará como técnico del Tri, así que en la Federación manita ya están estudiando algunas otras posibilidades para que llegue a comandar a ‘Chicharito’ Hernández, ‘Chucky’ Lozano y compañía.

Al parecer, los aztecas quieren hacer las cosas bien esta vez y definir pautas a largo plazo. Así, ‘récord’ indica que la dirigencia de la Federación Mexicana de Fútbol está planificando un proceso con más duración, que genere confianza al nuevo seleccionador y se pueda hacer un trabajo pensado para dirigir los próximos dos Mundiales: Catar 2022 y la Copa de 2026, en la que México realizará el certamen conjuntamente con Estados Unidos y Canadá.



Los ejemplos de procesos duraderos y con verdaderos frutos deportivos están a la vista: Uruguay, que con Óscar Washington Tabárez lleva tres Mundiales (2010, 2014 y 2018) accediendo a las rondas finales; Alemania, con Joachim Löw (2010, 2014 y 2018) y un título como mayor premio; José Pékerman en Colombia, que fue cuartofinalista en 2014 y se quedó en octavos en 2018…y otros ejemplos que han sido ganadores y han fortalecido a sus selecciones.



Y es que en México no hay proceso que dure. Las cifras no mienten: los aztecas han tenido 12 seleccionadores en este milenio. Desde el año 2000, al Tri lo han dirigido entrenadores como Enrique Meza, Javier Aguirre, Ricardo La Volpe, Hugo Sánchez, Jesús Ramírez, Sven Göran Eriksson, Efraín Flores, José Manuel de la Torre, Luis Tena, Víctor Vucetich, Miguel Herrera y Juan Carlos Osorio.



Por ahora la Federación espera confirmar la salida de Osorio, o la continuidad aunque no parezca posible. Luego deberán encontrar al técnico indicado y ya tienen hojas de vida de entrenadores como Matías Almeyda, entre otros.