Neymar y Coutinho, a derribar el juego de Juan Carlos Osorio

La selección de México, con Juan Carlos Osorio a bordo, jugará este sábado a las 9:00 a.m. contra la difícil Brasil, que fue líder de su grupo. Neymar y Philippe Coutinho son las armas clave en el ataque de la Verdeamarela, que se está quedando como uno de los pocos favoritos para ganar el torneo, pues los demás han sido eliminados.

Por los octavos de final, Juan Carlos Osorio tendrá su táctica de siempre tras una dura derrota en la última fecha contra Suecia, por 3-0. México fue la sorpresa de su grupo, pues empezó ganándole al actual campeón del mundo, Alemania, y pudo ser líder, pero fue goleado en la última jornada de grupos.



Con 52 alineaciones distintas en lo que lleva Osorio, solo una vez repitió nómina y perdió. Ahora, deberá contrarrestar el ataque de Neymar y Coutinho, que son los grandes referentes y los diferentes en el equipo pentacampeón del mundo.



Si bien Neymar viene de una lesión y no ha tenido el mejor Mundial hasta ahora, buscará sumar su segundo gol y seguir siendo ese jugador desequilibrante durante los encuentros que ha disputado.



Coutinho, con más protagonismo que Neymar, ha sido la pieza clave de Brasil en los partidos, lleva dos asistencias y dos goles durante los tres partidos jugados. Su principal objetivo, es relacionarse con el jugador del PSG y buscar los espacios que genere la defensa de Osorio, que no es mucha gracias a la presión que genera el equipo y la idea de juego del DT colombiano.



Ya no hay nada más, ni otro partido, ni más minutos. Empiezan los octavos y la eliminación directa para seguir avanzando a los cuartos de final del torneo, en el que se despedirá un equipo y el otro clasificará a la siguiente ronda.