Nigeria derrotó 2-0 a Islandia y le hizo el 'favorcito' a Argentina

Nigeria tomó vida en el Mundial de Rusia 2018 y también le dio un aire a los argentinos con la victoria 2-0 sobre Islandia en su segundo partido del grupo D. Ahmed Musa fue el gran protagonista del encuentro con dos goles.

El primer tiempo fue todo control de Islandia, aunque un poco soso el trámite de los 45 iniciales. Los europeos fueron los que más buscaron el arco contrario. Sigurdsson intentó de tiro libre, pero el remate fue bien atajado por Francis Uzoho. También por la vía intentaron, pero no lograron ser eficaces.



Pero en la parte complementaria Nigeria ya le apostó al ataque y dejó ver las falencias de Islandia que no se vieron en el partido contra Argentina. Con cuatro minutos de juego, Ahmed Musa controló en el área y remató con su pierna derecha con potencia para vencer a Hannes Thór Halldórsson.



Pero los africanos no pararon ahí. Con los islandeses volcados al ataque se acercaron varias veces al pórtico de Uzoho, quien mostró seguridad para retener las embestidas de los 'vikingos'.



Islandia dejó espacios en el fondo y fue así como llegó la segunda anotación de Musa, que mostró velocidad y habilidad para dejar en el camino Halldórsson y rematar con el arco a su merced. 2-0 y todo alegría en las tribunas del estadio de Volgogrado.



Antes de que se acabara el encuentro llegó un penalti para los islandeses con la intervención del VAR. Sigurdsson se adueñó del balón, pero su remate salió sobre el horizontal y hubo lamento de los hinchas europeos, aunque mucha alegría en Nigeria y en Argentina.



Nigeria llegó a tres puntos y es segundo del grupo D. Ahora, el martes 26 de junio, deberán pelear por quedarse con la segunda plaza con Argentina.