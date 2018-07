Modric vs. Kane: el duelo de capitanes en Inglaterra contra Croacia

Inglaterra y Croacia se miden este miércoles a la 1:00 p.m. por la segunda y última semifinal del Mundial de Rusia 2018. Ambas escuadras lucharán por el cupo a la final para enfrentar a Francia, primer finalista del torneo. Para esto, las dos selecciones tienen como referentes a sus capitanes, Harry Kane y Luka Modric, respectivamente, para comandar a sus equipos y lograr la clasificación al último encuentro de la Copa del Mundo.

De primera mano, está el goleador: Harry Kane. El jugador de la selección de Inglaterra lleva seis anotaciones y es el máximo artillero, hasta el momento, del Mundial. El futbolista que milita en el Tottenham está 'on fire' y buscará llevar a los ingleses a la final. Además, el futbolista también anotó de penal en la fase de definición contra Colombia.



El segundo en el duelo es el capitán de Croacia: Luka Modric. El futbolista del Real Madrid, muy tranquilamente, es uno de los jugadores que mejor Mundial tiene y lo ha afirmado con sus números, siendo el gran referente de los croatas en el torneo. El mediocampista lleva dos anotaciones y una asistencia, pero eso no es su gran fuerte. El futbolista ha logrado completar 364 pases en el campeonato y es quien lidera el juego de Croacia, haciéndolo funcionar para ser ofensivo y llegar a las victorias que ha tenido.



Este miércoles, a la 1:00 p.m., Inglaterra y Croacia definirán el segundo clasificado a la final del Mundial de Rusia, que se disputará contra Francia el 15 de julio a las 10:00 a.m. Kane vs. Modric, el duelo de capitanes que tendrá la semifinal será una de las más reñidas del torneo.