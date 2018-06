Nueve partidos y ocho derrotas: ningún DT argentino ha ganado en Rusia

El fútbol es un estado de ánimo. Se juega más con la cabeza que con los pies. Y la melancolía, como en los tangos, gravita por estos días en la mentalidad de los entrenadores argentinos. Llegaron en masa al Mundial de Rusia –cinco entrenadores de las 32 selecciones son gauchos– y tristemente hasta ahora ninguno conoce la victoria. Al contrario, han sorprendido por la debilidad de sus alineaciones, la pobreza de estrategia y la escasez de oportunidades creadas para vulnerar la valla rival.

Por eso, Jorge Sampaoli (Argentina), Ricardo Gareca (Perú), Juan Antonio Pizzi (Arabia Saudita), Héctor Cúper (Egipto) y José Pekérman (Colombia) semejan en el torneo un tango. Como dijo Enrique Santos Discépolo, uno de sus máximos poetas, “un pensamiento triste que se baila”.



Ese espíritu parece haber contagiado a Messi, uno de los mejores jugadores de toda la historia, al que se le ha visto poco en el torneo. Y cuando las cámaras lo han enfocado, parece arrastrarse, ausente. Así, por ejemplo, cobró la pena máxima ante Islandia. Y eso que los cinco entrenadores llegaron con un registro difícil de emular.



¿Alguien podrá olvidar el gesto de Messi cuando sonaba el Himno de Argentina en vísperas del encuentro ante Croacia? Los ojos cerrados, el ceño fruncido, la mano en la frente. “Cuantos desengaños / Por una cabeza / Yo juré mil veces / No vuelvo a insistir”, cantaría Carlos Gardel.



De hecho, los registros muestran que es un récord de directores técnicos de una misma nacionalidad en una Copa del Mundo. Solo equiparable a Alemania 2006 cuando hubo cinco entrenadores nacidos en un mismo país. En este caso fueron de Brasil: Carlos Alberto Parreira (DT de Brasil), Luiz Felipe Scolari (Portugal), Zico (Japón), Alexander Guimaraes (Costa Rica) y Marcos Paquetá (Arabia Saudita).



Lo trágico es que en esta oportunidad ninguno ha logrado ganar siquiera un partido. Al contrario, algunos ya están empacando maletas, de vuelta a casa. “Se apagaron los ecos de su reír sonoro / Y es cruel este silencio que me hace tanto mal”, diría la canción.



Sin embargo, en Colombia la fe sigue intacta para que Pékerman pueda revertir esta desoladora suerte. Este domingo frente a Polonia tiene la oportunidad de voltear esta tendencia. Porque hasta ahora, los resultados no pueden ser más amargos.



Veamos: Juan Antonio Pizzi (Arabia Saudita) cayó frente a los anfitriones por 5-0, mientras Héctor Cúper (Egipto) salió derrotado 3-1 de su encuentro con los rusos. El resultado de sus partidos contra Uruguay no cambió el semblante, ambos perdieron 1-0 contra los charrúas.



Por su parte, Jorge Sampaoli (Argentina) desilusionó en su debut ante Islandia en un partido que sobre el papel era sencillo para la Albiceleste, pero terminó con un gol en cada arco (1-1). Ahora, tras la derrota 3-0 contra los croatas, la única oportunidad de Messi y compañía de clasificar a octavos de final, es ganarle a Nigeria y esperar que los islandeses tropiecen en sus dos partidos restantes.



Los peruanos al mando de Ricardo Gareca salieron derrotados de sus encuentros contra Dinamarca y Francia, ambos partidos por 1-0, dejando a la selección inca fuera del primer mundial al que asistían en 36 años.



Por último, la esperanza de la selección Colombia de clasificar una vez más a la siguiente ronda, está en las estrategias de José Pekérman. Luego de perder 2-1 ante Japón, la obligación de Colombia en el partido del próximo domingo ante Polonia, es sencillamente ganar.



EL TIEMPO