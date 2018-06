Efeméride: el doloroso autogol de Andrés Escobar contra Estados Unidos

Tal vez la derrota más dolorosa de Colombia en un Mundial. Por la ilusión que había de salir de la adversidad, por el favoritismo y triunfalismo a pesar de caer en la primera jornada de la Copa Mundo de 1994. Y porque un autogol, fue el inició de la página más triste y más horrorosa del fútbol colombiano. Este 22 de junio se cumplen 24 años de la derrota de la Selección 1-2 con Estados Unidos, país sede de aquella cita orbital, en la que Andrés Escobar marcó un tanto en contra.

La tarde en el Rose Bowl, de Los Ángeles, no pudo ser peor. La Selección, dirigida por Francisco Maturana, había perdido 1-3 con Rumania y estaba obligada a ganar; pero jugaba bajo la presión mediática y, aún peor, bajo las amenazas que provocaron la no alineación de Gabriel ‘Barrabas’ Gómez. Herman el ‘Carepa’ Gaviria sustituyó al volante; los diez restantes fueron: Óscar Córdoba; Luis Fernando Herrera, Andrés Escobar, Luis Carlos Perea, Wilson Pérez; Leonel Álvarez, Carlos Valderrama, Freddy Rincón; Faustino Asprilla y Anthony de Ávila.



El partido era parejo, a pesar de que la Tricolor estaba confundida y obnubilada por el ambiente previo. Sin embargo, a los 35 minutos de juego una triste jugada se presentó: Eric Wynalda envió un centró desde la izquierda y Escobar, en un intento por despejar, terminó desviando el balón y lo mandó al fondo del arco colombiano. El ‘2’ no podía entenderlo, su pena en el campo fue notoria.



Autogol de Andrés Escobar

El defensor no podía creer lo que había sucedido.

Aunque Colombia trató de reaccionar, era casi imposible levantar un equipo anímicamente caído. Y menos cuando a los 7 minutos del complemento cayó el segundo gol de los norteamericanos. Y aunque Adolfo el ‘Tren’ Valencia descontó a los 90, era muy tarde para pensar en la igualada.



Unos días más tarde (2 de julio), Andrés fue asesinado en confusos hechos, en los que al parecer pudo estar el recuerdo de aquel infortunado autogol. Lo cierto es que esa imagen, tendido en el campo lamentando su mala suerte, fue de las últimas que el mundo recuerda antes de su fallecimiento.