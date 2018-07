¿Quién es Jordan Pickford? El arquero revelación del Mundial de Rusia

Jordan Pickford, arquero de la selección de Inglaterra, ha sido el guardameta revelación del Mundial, principalmente por su edad y buen juego. El portero de 24 años le dio el paso a los ingleses en los octavos de final, con una atajada en el último penal, y también puso a su equipo en semifinales del torneo, tras sacar varios remates claros por parte de Suecia, en los cuartos de final.

Pickford no luce tan elástico como Courtois. No es inmenso como Schmeichel y es apenas un poco más alto que David Ospina, su rival en la emotiva definición de la serie de octavos de final. Pickford es un arquero que asomó con fuerza en el fútbol inglés en junio de 2017, cuando pasó de Sunderland a Everton en una operación de 25 millones de libras. Ese pase fue el más caro en la historia de la Premier League para un arquero y el tercero más caro en ese puesto tomando todas las ligas del planeta. Pickford es una buena noticia en un campeonato como la Premier que tiene ese puesto ocupado en los clubes por una gran cantidad de arqueros extranjeros.



Surgido en Sunderland en 2011 estuvo a préstamo en otros seis clubes de ligas menores, hasta que en 2017 retornó al lugar donde se formó. Fue convocado para todas las selecciones juveniles inglesas desde sub 16 hasta sub 21. En 2016 fue llamado para la selección mayor, pero su debut se produjo en noviembre pasado en un amistoso contra Alemania. Antes de eso Gareth Southgate lo había elegido para dos partidos de la clasificación europea para Rusia 2018 contra Malta y Eslovaquia, pero una lesión retrasó su debut.



De acuerdo a su estilo, la prensa inglesa lo sitúo en una especie de línea sucesoria de Peter Shilton: bueno debajo de los tres palos y con gran capacidad para bloquear los tiros de los delanteros. El técnico Southgate se inclinó por él a pesar tener solo 24 años. "Sale bien en los centros y con los puños. Es tranquilo y distribuye bien la pelota por el centro del campo", fue la definición del entrenador cuando explicó su convocatoria.



Llegó al Mundial con cifras negativas en atajadas de penales: apenas dos sobre doce en toda su carrera. En el mismo campeonato ya había sido vencido por Ferjan Sassi en el partido contra Túnez.



Contra Colombia, Pickford también pulverizó las estadísticas. El travesaño lo ayudó con el cuarto de la serie. El quinto ya fue suyo. Con mano cambiada y para cambiar la mano de Inglaterra en su racha negativa en Mundiales en ese tipo de definiciones.



Canchallena.com

La Nación

Argentina

GDA