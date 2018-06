¡Así se levanta Colombia! Goleada 3-0 a Polonia y vida en el Mundial

Pasar la página del desconocido Colombia del debut en Saransk requería un golpe de autoridad así como el que dio Colombia en Kazán, con tres golazos, talento puro, inspiración y valentía, más que nada eso para ponerle el pecho a la adversidad y gritarle a Rusia y al mundo: ¡Aquí estamos!

Tres asistencias de james, el primer gol de Falcao en una Copa del Mundo, una joya de Cuadrado y un partido de otra galaxia de Barrios, Mina, Ospina, Quintero, Uribe… Un partido sin fisuras, la noche redonda que se debía una Colombia que pasó del susto a la euforia con un concierto de fútbol.



¡Vamos! Se decía James en el calentamiento… Y corría a animarse con Falcao. Y se presentía que ese calor intenso que persistía, aunque ya eran las 10 de la noche, abrazaría a los del trópico. Era nuestra noche-.



Y así avanzaba Colombia, matando el susto de los primeros minutos, en un par de aproximaciones polacas, y controlando la pelota, poniendo sus condiciones sobre el juego, jugando a lo que hace tiempo había sacrificado: al fútbol.



Golpe iba, golpe venía contra Lewandowski, que pasaba en el carrusel de Dávinson y Mina y Aguilar, hasta la salida de este último por lesión. Manos a la cabeza. Pero no hubo tiempo de sentir la jaqueca porque entró Uribe enchufado, conocedor del puesto, y porque Barrios se multiplicaba y se jugaba un PARTIDAZO.

Ganaba Pékerman con la apuesta de Quintero y James juntos porque se buscaban, se encontraban, como en la acción del minuto 20, cuando antes que mirar a Mojica se decidió por el 10. Como cada vez que el de River agarró la pelota.



Y Colombia con ella desarmó al rival y así, necesariamente, tenía que llegar el gol, que cayó al minuto 39: en un cobro cortito que pidió Cuadrado –de apoteósico primer tiempo-, pase a James y centro, majestuoso como todos los suyos, directo a la cabeza de Mina. Era el equipo que proponía, era el gol que se merecía.



Y la tribuna rugía: ¡El Tigre Falcaooooo! Y siempre en el primer tiempo recibió de espaldas el goleador, no parecía sencillo el gol. Porque nada lo es hasta que aparece la zurda de James: Minuto 69, recuperación en campo propio, levanta la cara al 10 y apunta a la pelota, pase directo, preciso, impecable al Tigre y Gol. ¿Qué gol! ¡GOLAZOOOO!!!!



Una le quedó al samario y entró porque así es él, porque eso lo convierte en el Tigre ue el mundo ha vuelto a temer. Se quería caer el estadio, de verdad.

Y ya era euforia lo que en Saransk era un suplicio y éramos todos un solo abrazo en la tribuna y la noche era de un amarillo profundo, inmenso, feliz.



Pero aún faltaba Cuadrado, que jugaba un partido sencillamente descomunal, y que merecía, como todos, una fiesta personal. ¿Adivinen quién? Con Polonia volcado al ataque, el genio de frotó la lámpara al 74: pase de James a lo profundo del campo rival y allá corrió el de Necoclí para definir con sutileza, de frente al arquero Szczesny.



Asustó Ospina al menos tres veces con aparentes problemas físicos pero apareció cuando era: Lewandowski, al 58, recibió un pase largo al que no llegó Mina y se jugó la vida el portero para salirle con todo el cuerpo a cortarle el ángulo. ¡Milagro! Y en el cierre,d e nuevo Lewandowski le envió un misil que despejó el portero arriba. No falla él, no hay de qué preocuparse.