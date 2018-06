Islandia vislumbra los octavos, con una posible victoria sobre Nigeria

Islandia, después de sacarle un valioso punto a Argentina, en su debut histórico en un Mundial de Fútbol, busca este viernes a las 10:00 a.m, seguir siendo la sorpresa del grupo D, frente a Nigeria, en el Volgogrado Arena. Los europeos pueden vislumbrar la clasificación a octavos de final, en caso de lograr una victoria sobre los africanos, quienes vienen golpeados, tras la derrota frente a Croacia.

La pequeña pero combativa y optimista Islandia, después de que su entrenador, Heimir Hallgrimsson, considerara "de manual" la defensa aplicada sobre los jugadores argentinos, recibió la crítica de Lionel Messi, quien se quejó de que " Islandia no quiso jugar", pero ante esto, los nórdicos no se dejaron impresionar. "Tal vez hubiera sido más feliz si hubiéramos practicado un fútbol de ataque y perdido 5-0. La gente puede tener su opinión al respecto, pero realmente no nos importa", dijo el portero Hannes Halldorsson.



El juego contra Nigeria en Volgogrado será "un poco más abierto", predijo el arquero de 34 años, cuya secuencia de paradas, en especial un penal a Messi, mantuvo a raya a la potencia sudamericana. "Nigeria será difícil de superar. Son rápidos y más directos que Argentina, será un juego diferente en muchos sentidos", dijo.



El entrenador asistente de Islandia, Helgi Kolvidsson, consideró que, a pesar de la juventud de los nigerianos y mal desempeño reciente en el torneo, la experiencia previa en Mundiales debería jugar a favor. "Nigeria ha estado cinco veces en Mundiales, y ha salido de su grupo tres veces, será un juego difícil", avanzó.



Por su parte, Las selección de Nigeria, del entrenador alemán Gernot Rohr, llevó al equipo más joven a Rusia, con una edad promedio de 25 años y han ganado solo uno de sus últimos 13 juegos mundialistas. Los africanos alcanzaron la segunda fase en el Mundial de Brasil 2014, pero cayeron 2-0 en su primer partido del grupo D de Rusia 2018, contra Croacia en Kaliningrado. Un gol en propia puerta de Oghenekaro Etebo y un penal anotado por Luka Modric, tumbaron a una selección nigeriana casi irreconocible, respecto a la que fue derrotada frente a Francia cuatro años atrás.



"A veces fuimos un poco ingenuos a balón parado, pero vamos a trabajar en ello", dijo Rohr. "Estamos a solo un punto de distancia (de Islandia) y todo está en nuestras manos, así que seamos positivos. Déjenlos aprender de esta derrota (contra Croacia) y tratar de hacerlo mejor", dijo el ex técnico del Burdeos.



Alineaciones probables:



Nigeria: Francis Uzoho; Abdullahi Shehu, Leon Balogun, Willian Ekong, Bryan Idowu; Oghenekaro Etebo, Wilfred Ndidi; Victor Moses, John Obi Mikel, Ahmed Musa; y Odion Ighalo. Entrenador: Gernot Rohr



Islandia: Hannes Halldórsson; Birkir Már Saevarsson, Kári Arnason, Ragnar Sigurdsson, Hordur Magnússon; Aron Gunnarsson, Gylfi Sigurdsson, Johann Gudmundsson, Birkir Bjarnason, Emil Hallfredsson; y Alfred Finnbogason. Entrenador: Heimir Hallgrimsson



Árbitro: Matthew Conger (Nueva Zelanda)



Estadio: Volgogrado Arena