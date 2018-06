Serbia buscará consolidar liderato del grupo E, contra la audaz Suiza

Serbia buscará este viernes, a la 1:00 p.m en Kaliningrado, conseguir tres puntos de oro para sus aspiraciones de pasar a octavos de final, frente a una Suiza, que sorprendió al empatar con Brasil, en medio de acusaciones de juego duro sobre Neymar. Los serbios se impusieron 1-0 a Costa Rica en su debut en el Mundial de Rusia 2018, con un tanto de Aleksandar Kolarov para sumar tres puntos, que unidos al tropiezo brasileño ante los helvéticos (1-1), les colocaron primeros del grupo E.

En su segunda participación mundialista con su actual denominación como país, tras Suráfrica 2010, el equipo balcánico no podía empezar con mejor pie, pero su seleccionador, Mladen Krstajic, pedía "mantener los pies en el suelo". "Estos tres puntos eran importantes, pero no está acabado, el partido contra Suiza será tanto o más importante que éste", afirmaba, no obstante, tras el encuentro disputado en Samara. Una victoria frente a los suizos, dejaría a los serbios en una buena posición para pasar a la siguiente fase, e incluso les daría la clasificación si Brasil gana o empata con Costa Rica.



Los balcánicos se impusieron a los 'ticos' en su primer partido dominando y teniendo el control del balón, pero la historia podría cambiar ante la rocosa Suiza, contra la que se estrelló Brasil y a la que sigue persiguiendo el fantasma de su juego duro sobre la 'Canarinha' y especialmente Neymar. "Debemos prepararnos para todo, fútbol y no fútbol. Sí, jugaron duro, hicieron muchas faltas sobre Neymar", consideró el segundo entrenador serbio, Ljubisa Rankovic.



"No será fácil, son buenos, pero nosotros miramos lo nuestro, sabemos lo que puede suponer la victoria y pensamos positivamente", añadió Rankovic, cuya selección aspira a llegar a octavos por primera vez como nación independiente. El seleccionador Mladen Krstajic podrá contar con toda su plantilla, pese a las pequeñas molestias que sufren hombres como Andrija Zivkovic y Uros Spajic, para este partido contra Suiza.



Los helvéticos, que llegaban a este Mundial como los favoritos del grupo E junto a Brasil, buscarán una victoria que les acerque también a los octavos antes de su enfrentamiento con Costa Rica. Tras su sorprendente empate ante los brasileños, Suiza afronta llena de moral este encuentro contra Serbia. "En cuanto al juego, debemos seguir así. Como hicimos contra Brasil y contra España (1-1 en amistoso el 3 de junio en Villarreal)", dijo el defensa Manuel Akanji. "Nuestra primera actuación fue convincente, ahora nos toca confirmar esta buena disposición con la confianza que nos anima", añadió.



Suiza necesita puntuar para mantener sus aspiraciones de entrar en la siguiente fase. Todo apunta a que mantendrá su estilo rocoso y sólido atrás para luego aprovechar la velocidad de sus hombres de ataque. Los helvéticos tenían la duda del centrocampista Valon Behrami, que sufrió una "contractura muscular en el aductor izquierdo" durante el partido contra Brasil, donde fue uno de los que más trabajó para contrarrestar a Neymar. Pero, el médico del conjunto suizo, Cuno Pepito Wetzel, considera que el veterano jugador podrá ser de la partida el viernes en Kaliningrado.



Alineaciones probables:



Suiza: Yann Sommer; Lichtsteiner, Schõr, Akanji, Rodriguez; Shaqiri, Behrami, Dzemaili, Xhaka, Zuber; Seferovic. Seleccionador: Vladimir Petkovic.



Serbia: Stojkovic; Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov; Tadic, Matic, Ljajic, Milinkovic-Savic, Milivojevic; Mitrovic. Seleccionador: Mladen Krstajic.



Árbitro: Felix Brych (Alemania)



Estadio: Estadio de Kaliningrado