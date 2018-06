Alemania, por una victoria que lo clasifique: enfrenta a Corea del Sur

La selección de Corea del Sur apelará a su máximo esfuerzo y a su fútbol para tratar de superar el miércoles al defensor del título Alemania y extender su estadía en el Mundial. Sorprendentemente, las esperanzas de Corea de llegar a octavos de final siguen vivas a pesar de las derrotas en sus dos primeros partidos. Pero el conjunto asiático debe vencer a Alemania por dos goles y esperar que México supere a Suecia en el otro partido del grupo F.

Salvada su primer match ball gracias a un gol de Toni Kroos en el minuto 95 del partido contra Suecia, la selección de Alemania, actual campeona del mundo, se juega el miércoles su futuro en el Mundial de Rusia 2018 frente a un equipo, en teoría, sencillo, una Corea del Sur que espera un milagro para poder llegar a octavos.



Con la moral por las nubes y la confianza recuperada, la Mannschaft tiene como único pensamiento el triunfo, sabedora de que todo lo que no sea sumar de a tres en Kazán podría, si se dan otros resultados, dejarla fuera del Mundial a las primeras de cambio, lo cual no sucede desde 1938.



El equipo de Joachim Löw llegó a Rusia tras proclamarse cuádruple campeón mundial hace cuatro años en Brasil –derrotando en la final a la Argentina de Leo Messi–, pero su estreno no pudo ser peor, al verse sorprendida en el estadio Luznikí por México, que la derrotó gracias a un gol de Hirving Lozano y al gran planteamiento de su técnico, el colombiano Juan Carlos Osorio.



A sabiendas de que contra Suecia se jugaba un partido de vida o muerte, Alemania circuló sobre el alambre hasta el último minuto de la prolongación. A la media hora, Ola Toivonen adelantaba a los suecos y situaba momentáneamente fuera del torneo a la campeona, que empató en el comienzo del segundo tiempo con gol de Marco Reus.



Mucho por ganar



Por su parte, la selección surcoreana, que afronta su tercer enfrentamiento mundialista con Alemania, tras los de 1994 y 2002 –todavía no conoce la victoria frente a los germanos–, llega a Kazán después de inclinarse en los dos primeros partidos del grupo, ante Suecia (0-1) y México (1-2), y sabedor de que necesita un milagro para poder avanzar a octavos de final.



Los pupilos del entrenador Shin Tae-yong podrían plantarse en la siguiente ronda si se dan una serie de carambolas en la última jornada: una victoria sobre Alemania por dos o más goles de diferencia y que México pueda con Suecia. Pero Alemania no quiere sorpresas y desea dejar todo en orden.



Probables alineaciones:



Corea del Sur: Kim Seung-gyu - Lee Yong, Jang, Kim Young-gwon, Kim Min-woo - Ju, Ki, Koo – Lee Jae-sung, Hwang, Son. DT: Shin Tae-yong



Alemania: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Hector - Gündogan, Kroos - Müller, Özil, Reus - Werner. DT: Joachim Löw



Arbitro: Mark Geiger (EE. UU.)



Hora: 9:00 a. m.



Canal: Directv