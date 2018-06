Portugal e Irán, en busca de un cupo en el grupo B: vencer o morir

La selección de Irán necesita ganarle a Portugal el lunes para avanzar a octavos de final en el Mundial. El partido, que dará inicio a la 1:00 p.m., será el último de la jornada en el grupo B y definirá qué equipo va a clasificar a la siguiente fase.

Irán tuvo un buen comienzo en San Petersburgo al vencer a Marruecos en el cierre con un gol en contra, pero luego perdió 1-0 ante España en un partido muy reñido en Kazán.



Portugal y España, que enfrenta al ya eliminado Marruecos, tienen cuatro unidades y solo necesitan un empate en sus respectivos partidos.

Irán, que suma tres, debe ganar. Durante la campaña en Rusia, la estoica defensa iraní solo fue superada cuando la pelota rebotó en la rodilla del delantero español Diego Costa. Sus jugadores atacaron con insistencia a España pero no lograron convertir.



Cuando se le preguntó si saldría a atacar con todo a Portugal, Queiroz dijo que tendrían que ser pragmáticos. La estabilidad y el pragmatismo de Queiroz, quien dejará la selección luego de siete años cuando finalice el torneo, ha consolidado firmemente a Irán como el equipo número uno de Asia. Pero Irán nunca ha logrado salir de la fase de grupos de un Mundial en sus cuatro apariciones previas.



Queiroz, exentrenador de Portugal y del Real Madrid, dijo que su equipo jugará contra sus compatriotas con la política de las tres 'R': respeto, realismo y romanticismo.



El entrenador considera a Portugal como uno de los equipos más fuertes del mundo y un favorito para levantar el trofeo, por lo que cree que

Irán afronta la gran oportunidad de jugar ante estrellas consolidadas como Cristiano Ronaldo.



"Tenemos una sola alternativa: ser mejores que Portugal en todos los aspectos", dijo el DT. "No vinimos aquí para ser buenos perdedores, hemos venido a trabajar con dignidad y orgullo para los hinchas de Irán".



Queiroz no divulgó los planes que tenía para marcar a Ronaldo, que anotó los cuatro goles de Portugal en el Mundial. "Tenemos un sueño y lucharemos por ese sueño, no tenemos nada que perder", explicó. "Ellos tienen todo para perder".