Suecia vs. Suiza: el sorpresivo encuentro de octavos de final

Fuera de la lista de favoritos en Rusia-2018, pero con equipos sólidos que se abrieron paso en una primera fase del Mundial repleta de sorpresas,

Suecia y Suiza protagonizarán en San Petersburgo, a las 9:00 a.m., un apretado duelo de octavos de final de la Copa del Mundo. Sin grandes favoritos como Alemania y Argentina, campeón y finalista del pasado Mundial, selecciones como la sueca y la Nati comienzan a pensar que este puede ser una Copa de sorpresas y tal vez la copa de sus sueños.



Los suecos, sin el retirado Zlatan Ibrahimovic, intentan alcanzar o superar las semifinales del Mundial de Estados Unidos-1994. "Nos estamos enfocando en nuestros partidos, pero es fascinante ver algunos resultados, vemos que las grandes naciones no ganan todas las veces y es una inspiración para nosotros", dijo el entrenador sueco Janne Andersson.



Enfrente, la Nati suiza -que cerró su participación en el grupo de Brasil con un empate 2-2 ante Costa Rica- reconoce la fuerza de su rival del martes pero va a por más. "Detener a los suecos es un esfuerzo de equipo, comienza con los atacantes, hasta los defensores, nuestro equipo es reconocido por la fuerte defensa, espero que demostremos esa fortaleza de nuevo", dijo el defensor Johan Djourou.



Uno de los factores a tener en cuenta en el choque es la acumulación de tarjetas que dejará a ambos equipos incompletos. Un parto también podría sumarse a la ecuación. El capitán sueco Andreas Granqvist es duda para el choque del martes debido a que su esposa está a punto de dar a luz. "Nada nuevo por ahora. Vamos a tener que esperar y ver que pasa", comentó el defensa en rueda de prensa. Granqvist aseguró que está "concentrado completamente en el partido y mi esposa es muy fuerte".



El jugador evitó hacer especulaciones sobre posibles cambios en su agenda mundialista a causa del nacimiento. Otros jugadores no podrán estar en el choque pase lo que pase en sus hogares. Los dirigidos por Janne Andersson tendrán que llenar el vacío que dejará la ausencia de Sebastian Larsson, titular en los tres partidos de Suecia en el Grupo F ante Corea del Sur (1-0), Alemania (1-2) y la goleada ante México (3-0). Enfrente, el técnico suizo Vladimir Petkovic tampoco lo tendrá fácil ya que no podrá alinear a dos de los hombres claves de su defensa, Fabian Schõr y el capitán Stephan Lichtsteiner.



Alineaciones probables:



Suecia: Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist (cap.), Ludwig Augustinsson - Viktor Claesson, Oscar Hiljemark, Albin Ekdal, Emil Forsberg - Marcus Berg, Ola Toivonen. DT: Janne Andersson.



Suiza: Yann Sommer - Michael Lang, Johan Djourou, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez - Granit Xhaka (cap.), Valon Behrami - Xherdan Saqiri, Blerim Dzemaili, Steven Zuber - Haris Seferovic.

DT: Vladimir Petkovic.



Árbitro: Damir Skomina (Eslovenia).



Hora: 9:00 a.m.