Perú sueña con la hazaña de triunfar contra Francia y seguir con vida

La Selección de Perú, choca contra la gigante francesa, este jueves a las 10:00 a.m en el Estadio Central de Ekaterimburgo, en busca de lograr la hazaña de sumar tres puntos que los mantengan en vida en el grupo C, del Mundial de Rusia 2018. Los incas, después de 36 años de ausencia en la Copa Mundo, cayeron en la primera fecha frente a Dinamarca, en un encuentro en el que la suerte no los acompañó, quedando en peligro para la clasificación. Los galos por su parte pretenden encontrar un juego lúcido que no se reflejó en la victoria sobre Australia.

Cuando los hombres de Ricardo Gareca salten mañana al Estadio Central de Ekaterimburgo, el más oriental de los que acogen la competición, sentirán miles de gargantas peruanas alentando un sueño. Sabrán ya el resultado del Dinamarca-Australia, el otro partido del grupo y conocerán si el empate contra Francia deja una rendija para la esperanza en el último duelo contra los "socceroos".



Los peruanos no miran la aritmética, han puesto toda su fe en la victoria, sabedores de lo difícil que resulta contra los subcampeones de Europa. Pero Perú ya sabe lo que es contradecir los pronósticos. Los sorprendentes resultados que vienen dándose en el Mundial son otro motivo de esperanza, para pensar que el pequeño puede derrotar al grande. Lo mismo que la mala imagen que Francia dio ante Australia el pasado sábado, un triunfo logrado con mucho esfuerzo, algo de fortuna y nada de brillo que deja entrever grietas en el bloque de Didier Deschamps. Por eso la "blanquirroja" no va al choque como víctima, va con el convencimiento de que el triunfo es posible. En el debut frente a Dinamarca, el planteamiento de Gareca encantó al mundo, aunque las ocasiones no entraron e incluso Christian Cueva falló un penalti que dejó las cosas más complicadas.



Nada hace pensar que el "Tigre" vaya a variar sus principios pese a tener a una de las grandes enfrente. Aunque todo apunta a que en esta ocasión colocará a Guerrero en la punta del ataque, pese a que frente a los escandinavos solo jugó la última media hora. El técnico argentino cuenta con la seria duda de Renato Tapia, que recibió un golpe contra Dinamarca y que puede dejar su lugar en el campo a Pedro Aquino.



La presencia de Carrillo es menos cuestionable y precisamente la participación del jugador del Watford ha provocado la reacción de Francia, que temeroso de sus internadas por la izquierda ha reforzado ese flanco con la entrada de Blaise Matuidi. No es el único cambio de Deschamps con respecto a su triste debut frente a Australia. El delantero del Barcelona Ousmane Dembelé no podrá reeditar el tridente junto a Griezmann y Kylian Mbappé. Dejará su puesto al veterano Olivier Giroud, el máximo goleador de los convocados.



Francia pone más experiencia y contundencia contra Perú, frente a la magia que propuso ante Australia. El técnico francés sabe del peligro que tienen las selecciones sudamericanas. Lo sufrió en marzo pasado contra Colombia en el Estadio de Francia (2-3 a favor de los de José Pekerman) y ahora no se fía.



Aunque el empate no sería un mal resultado, los "bleus" necesitan un triunfo que sirva de terapia para borrar el mal sabor de boca que dejó la victoria ante Australia. A diferencia de Perú, que perdió dejando buena imagen, Francia ganó sin convencer y su cuartel general se abonó a la autocrítica, de puertas para afuera pero también de carácter interno, con duros ataques a la pasividad ofensiva del ataque.



Dembelé y Tolisso pagarán los platos rotos y serán sustituidos por Giroud y Matuidi, mientras que Deschamps renovará su confianza al sector defensivo, pese a la actuación de Samuel Umtiti, autor de una mano absurda en el área que puso en peligro la victoria francesa. Con este planteamiento, algo más conservador, Deschamps quiere que Griezmann se sienta más cómodo en un esquema más parecido al que tiene en el Atlético de Madrid.



Alineaciones probables:



Francia: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez; Matuidi, Kanté; Mbappé, Griezmann, Pogba; Giroud.



Perú: Gallese; Advíncula, Ramos, Rodríguez, Trauco; Flores o Aquino, Yotun; Carrillo, Cueva, Farfán; Guerrero.



Árbitro: Mohammed Abdullah Hassan (EAU)



Estadio: Central de Ekaterimburgo