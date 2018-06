Inglaterra busca los octavos contra la debutante Panamá del 'Bolillo'

Este domingo a las 7:00 a.m., Inglaterra buscará asegurar su clasificación a octavos de final, frente a la Panamá del ‘Bolillo’, que anhela lograr la hazaña de sumar contra un grande y realizar un buen papel en su debut histórico en mundiales de futbol. El encuentro será en el Estadio de Nizhni Novgorod y se definirá quien tiene más posibilidades de acompañar a Bélgica, en la punta del grupo G del Mundial de Rusia 2018.

Los hombres de Gareth Southgate sumaron tres puntos en su primer enfrentamiento frente a Túnez (1-2) gracias a dos tantos del delantero del Tottenham, Harry Kane, quien desniveló la balanza en el tiempo de descuento para evitar un tropezón que habría podido crear problemas a Inglaterra en su estreno. Sin embargo, la victoria fue un hecho y el cuadro británico tiene la oportunidad de dar un paso adelante hacia los octavos de final ante un equipo teóricamente menor que perdió en su primer duelo contra Bélgica.



Teóricamente, si no hay sorpresas, en la última jornada, belgas e ingleses se disputarán el primer puesto de su grupo. Pero antes, el combinado de Southgate tiene que superar a Panamá y subir un poco el nivel del juego que mostró frente a Túnez, bastante pobre, predecible y ocultado gracias a la aparición en el último instante de Kane.



Curiosamente, uno de los dos lesionados de Inglaterra para este partido es su propio entrenador, que se dislocó un hombro haciendo ejercicio. El otro es el centrocampista Delle Alli, que después del partido ante Túnez se ha perdido alguna sesión de entrenamiento por culpa de unas molestias musculares y es duda. Su hueco, lo podría ocupar Ruben Loftus-Cheek. El resto, está disponible para Southgate.



Mientras, Panamá irrumpe en el segundo encuentro de su historia en un Mundial con la experiencia acumulada que le proporcionó su debut en Sochi, contra Bélgica, ante la que perdió por 3-0. La intención del conjunto canalero, lejos de contar entre sus expectativas con la clasificación para octavos, es alargar el buen nivel que ofreció en la primera parte del choque contra el conjunto belga.



El equipo del colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez mantuvo un buen juego durante 45 minutos pero se desmoronó después, superado con claridad por su rival. Panamá quiere alargar ese nivel de juego ofrecido en Sochi antes del intermedio y mostrar una imagen competitiva del equipo.



El plantel centroamericano no ha sufrido contratiempo alguno en estos días, por lo que el Bolillo cuenta con todos los jugadores para el choque frente el conjunto inglés. En los dos días de entrenamiento sobre el césped que ha celebrado la selección panameña, la atención en la táctica defensiva ha sido la principal preocupación. El entrenador colombiano ha insistido, además, en las acciones a balón parado y el juego aéreo, situaciones de Inglaterra que requieren una alerta especial.



La falta de gol preocupa al conjunto canalero. Panamá creó alguna ocasión en el choque contra Bélgica pero no las aprovechó. La escasez anotadora es uno de los lastres que arrastra el debutante en Rusia 2018 y que ya fueron visibles en los partidos de preparación al Mundial.

La entrada en defensa de Adolfo Machado en detrimento de Michael Murillo y algún cambio en la línea atacante en busca del gol, como puede ser la inclusión de Gabriel Torres, eran las posibles novedades con las que especulaba Bolillo, que finalmente, según confirmó en la rueda de prensa previa al choque, jugará con los mismos que perdieron ante Bélgica.



Bolillo no es dado a innovaciones, sino a la continuidad. El seleccionador ha consolidado a un grupo de futbolistas veterano, con experiencia, con los que ha conseguido la histórica presencia en un Mundial. La consecución del primer gol y puntuar, son los primeros grandes objetivos de la selección de Panamá, que afronta el domingo su segunda aventura mundialista.



Alineaciones probables



Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Delle Ali o Loftus-Cheek, Henderson, Lingard, Young; Sterling y Kane. Entrenador: Gareth Southgate



Panamá: Penedo; Murillo, Torres, Escobar, Davis; Gabriel Gómez; Godoy, Cooper, Bárcenas, José Luis Rodríguez; y Blas Pérez. Entrenador: Hernán Darío "Bolillo" Gómez.



Árbitro: Ghead Grisha (Egipto).



Estadio: Estadio de Nizhni Novgorod.