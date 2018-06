Suiza sabe que un punto contra Costa Rica lo asegura en octavos

Suiza conseguirá un billete para los octavos de final con un empate contra Costa Rica, que no se juega nada más que el honor de cerrar el Mundial de Rusia 2018 con una victoria. Sin embargo, el conjunto helvético quiere sumar los tres puntos frente los ticos, pues está al acecho del liderato del grupo E, a la espera de un empate entre Brasil y Serbia, que jugarán simultáneamente en el cierre de la zona.

El técnico Vladimir Petkovic afrontará el partido sin sancionados ni lesionados y tendrá disponibles a sus 23 jugadores. Todo indica que no hará ningún cambio y alineará a los mismos hombres que derrotaron a Serbia. Confía en ellos y repetirá once salvo sorpresa. Suiza, con un empate, hagan lo que hagan Brasil y Serbia en su partido, seguirá adelante en la competición. Una victoria podría darle el primer puesto siempre que gane por una mayor diferencia de goles a la que consiga el conjunto suramericano si vence al balcánico. El resto de resultados abriría un abanico de posibilidades en el que habría que echar mano de la calculadora. Si pierde por más de dos tantos, un empate entre brasileños y serbios eliminaría a Suiza, mientras que si es por una diana de diferencia, seguiría adelante si Brasil y Serbia empatan 0-0 o 1-1, o si el conjunto balcánico gana por tres goles al suramericano.



Sin duda, la victoria o el empate evitarían cualquier susto y dejaría a Suiza a un paso de su techo histórico, los cuartos de final que consiguieron en el Mundial que organizó en 1954, en Francia 1938 y en Italia 1934. Mientras, la selección de Costa Rica afronta el partido contra Suiza sin nada que jugarse en lo deportivo, pero sí mucho en lo anímico, ya que cerrar su participación en el Mundial de Rusia 2018 con buena imagen es imprescindible para una selección llena de dudas tras su eliminación. La inesperada derrota frente a Serbia (0-1) en la primera jornada echó por tierra gran parte de las opciones de los de Óscar Ramírez para pasar a los octavos de final, el objetivo con el que venía la Sele a Rusia tras su espléndida actuación en Brasil 2014, donde sorprendió como cuartofinalista por primera vez en su historia. Tras aguantar el 0-0 a Brasil durante 91 minutos y ver certificada su eliminación con dos goles en el descuento de Coutinho y Neymar, los jugadores del 'Macho' Ramírez (llamado así por su pelo rubio cuando era jugador) no querrán marcharse de Rusia 2018 sin haber marcado un solo gol ni sumado un solo punto, algo que intentarán hacer contra Suiza.



De la misma forma, su entrenador, que ha sido objeto de amenazas en las redes sociales fuertemente criticadas por los jugadores, querrá cerrar del mejor modo este Mundial, en el que su figura y la elección del estilo de juego han sido constantemente cuestionadas. En lo deportivo, no se prevén muchos cambios en la alineación que han empleado los ticos durante este Mundial, con el esquema de cinco defensores ya empleado, el medio campo con Celso Borges y David Guzmán en el centro, Bryan Ruiz y Johan Venegas a los costados; y Marco Ureña como referencia arriba.



Alineaciones probables



Suiza: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez; Shaqiri, Xhaka, Dzemaili, Zuber, Behrami; y Seferovic. D.T.: Vladimir Petkovic.



Costa Rica: Keylor Navas; Gamboa, Acosta, González, Duarte, Oviedo; Venegas, Guzmán, Borges, Bryan Ruiz; y Marco Ureña. D.T.: Óscar Ramírez.



Árbitro: Clement Turpin (Francia).



Estadio: Nizhny Novgorod Stadium.



Hora: 1:00 p.m.