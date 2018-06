Quintero, un tiro libre salvó su lugar como el creador de Colombia

James Rodríguez no fue titular en el debut de Colombia en el Mundial, en el que Colombia perdió 1-2 con Japón, pero en su lugar apareció su gran amigo: Juan Fernando Quintero. Al volante antioqueño le dieron la gran labor de ser el creador del juego colombiano y así lo intentó en 59 minutos que estuvo en el campo.

La calidad de su zurda siempre ha sido su gran arma para organizar el juego de los equipos por los que ha pasado y en la Tricolor se necesitaba para crear juego por el centro del campo. Sin embargo, la temprana expulsión de Carlos Sánchez obligó a 'Juanfer' a ser mucho más colaborativo en defensa.



Pero desde esa primera línea de volantes Quintero buscó hacer pases a sus volantes ofensivos, aunque la férrea marca de los defensas nipones no lo dejaban avanzar por el centro del campo. Su zurda no aparecía.



Pero el ingreso de Wilmar Barrios le dio un nuevo aire y se ubicó por el costado derecho del ataque colombiano. Allí encontró más espacios, pero lo suyo no es correr por la banda, así que sus movimientos fueron pocos. Eso sí, desde ese costado, cobró un gran tiro libre que puso el parcial 1-1 para Colombia. Un golazo que apareció en uno de los momentos más flojos del juego colombiano.



Con el inicio del segundo tiempo, poco a poco Quintero se dilucidó en el campo y perdió todo el potencial que podía mostrar. Su lugar lo tomó James Rodríguez, quien no contó con mucho apoyo ofensivo y no mostró fútbol.



En total, Quintero tuvo 33 toques de balón y 25 fueron pases y 19 de ellos correctos. Solo tuvo dos remates, pero uno de ellos al arco- el gol-.