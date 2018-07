Cinco razones de la despedida de Colombia del Mundial de Rusia

Colombia quedó eliminada del Mundial de Rusia 2018 con un fútbol lleno de gallardía, pero al que le faltó esa efectividad y tranquilidad necesaria para sobreponerse en la tanda de penaltis. Frente a Inglaterrra, el equipo de José Pékerman volvió a mostrar algunas fallas y por poco se quedó sin un lugar en los cuartos de final.

1. Errores propios muy costosos. Sonará arrogante, pero no se vio nunca a un equipo que superara ampliamente a Colombia en los dos partidos que perdió: Japón no fue mejor y sí más efectivo por la circunstancia de jugar todo el partido con un hombre de más y a Inglaterra se le hizo partido de frente y sin complejos, con más fútbol que simple velocidad y por varios tramos se le hizo ver como el equipo lleno de ímpetu pero inexperto que en realidad es. Colombia se va de la Copa por dos errores propios que acabaron siendo determinantes.

2. Seguro mató a confianza. Colombia salió como correspondía contra una Inglaterra que tenía más velocidad y finalización para hacer daño y aguantó con gallardía el primer tiempo y el inicio del segundo. Tres hombres de marca daban el mensaje de asegurar primero el campo propio y después buscar el otro. El problema es que no se llegó a esa última fase porque Falcao acabó sacrificado en el apoyo a la marca, recibiendo siempre la pelota sin perfil y chocando solo, en total ausencia de un apoyo, de alguien que se acordara de hacer el pase. El primer capítulo del libreto se leyó y se aprendió bien. Faltó terminar el segundo.

El combinado cafetero sigue engrandeciendo su nombre en la élite del fútbol mundial. Foto: Reuters

3. Líos en la creación. Excepto el partido contra Polonia, cuando Colombia fue un manual creativo de la mano de Quintero y James, en los demás partidos se sufrió por la falta de alternativas y apoyos para los atacantes. Falcao siempre recibió la pelota de espaldas y así perdió toda su influencia, los rivales exigieron más de marca que de talento de Cuadrado y aquello que funcionó con Muriel en Samara y Mateus en Kazán ya no pudo repetirse. Bueno, algo de este último le dio claridad al equipo para forzar los penaltis, pero en el balance de los cuatro partidos, faltó una pizca de sal en al sopa.

4. La discusión sobre el 10. Se sabía desde el inicio del partido que una historia se contaría con James y otra sin él en el partido en el Spartak de Moscú. Y fue tal cual. No se puede dar el lujo Colombia, y no podrá hacerlo en mucho tiempo, de encarar una fase definitiva sin su hombre más influyente, el que hace que un pase sea una asistencia, el que con la magia de su zurda resolvió antes las pruebas más difíciles. Quintero tenía contra Inglaterra un examen durísimo y el saco le quedó grande. Y decirlo no es sacrificarlo, ni mucho menos. Un primer tiempo de una opción y un segundo de intrascendencia son su resumen. Es un gran complemento, pero no es el 10. Al menos no todavía.

5. Decisiones. Pékerman termina el Mundial de Rusia –probablemente su etapa en la Selección Colombia de paso- confiando en su parsimonia para hacer los cambios. No se puede decir que contra Inglaterra no entendió lo que se necesitaba, porque lo hicieron bien Muriel y Uribe cuando aterrizaron en el juego, ¿pero por qué no llegaron antes si el DT sabe, mejor que todos, lo influyentes que podían ser? Es su método y es respetable. Pero quedará siempre la sensación de que se pudo pelear más desde el fútbol que desde la garra, que fue tanta que llevó a Colombia a no renunciar hasta los penaltis.



Jenny Gámez

Editora FUTBOLRED

Enviada especial a Rusia

En Twitter: @jennygameza