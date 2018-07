25 mil personas recibieron a la Selección Colombia en El Campín

La Selección Colombia llegó a Bogotá este jueves luego de su paso mundialista en Rusia. La Tricolor fue eliminada en octavos de final y arribó luego de 14 horas de vuelo a la capital de la República. Tras una gran caravana desde la calle 26 hasta El Campín, la gente estuvo presente y gritando a favor de los cafeteros.

Luego, al momento de llegar al Campín, se le tenía preparado un recibimiento con la cancha llena. 25 mil almas gritando e ilusionados por ver a sus máximos ídolos de la Selección. Con Sebastián Yatra como invitado, empezó el evento y el artista cantó dos canciones.

Luego, salieron los jugadores comandados por Falcao García, capitán, y José Néstor Pékerman, entrenador. Aplaudieron y agradecieron a la gente, por lo que Pékerman dijo en tarima:



"Muchas gracias a todos por este recibimiento a los colombianos. Todos estábamos emocionados y felices por la participación de Rusia. No somos ganadores ni perdedores, estamos orgullosos de esta camiseta"



Luego llegó el turno del capitán, que tuvo que dejar pasar unos segundos porque el grito de batalla de los hinchas no dejaba oír los parlantes. "El tigre Falcaoooooo" cantaban los aficionados.



"Este recibimiento supera todas las expectativas que teníamos, no pudimos ir más lejos en el Mundial, teníamos mucha ilusión. Dejamos todo, cada gota por representar a todo el país. Agradecemos por estar siempre y por apoyarnos, no olvidamos a ninguno que hizo parte del proceso y volveremos más fuerte, de eso estamos seguros", dijo.



Finalmente, el turno para el goleador de Colombia en el Mundial: Yerry Mina. El defensa, un poco afectado por no lograr el resultado, habló en agradecimiento suyo y de sus compañeros.



"Agradecerle a todos ustedes por la bienvenida que nos han dado. Tengo un gran dolor en mi corazón porque creo que pudimos dar más. Agradezco a todos por esta bienvenida y a mis compañeros", comentó.



Finalmente, tres niños de una fundación fueron los encargados de llegar al corazón de los jugadores y de los hinchas. Escribieron una carta a un jugador y le agradecieron por su juego y la forma en que enfrentan los partidos con la Selección.