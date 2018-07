Premio de consolación para Bélgica: 2-0 sobre Inglaterra y fue tercero

Bélgica logró tener su mejor marca en un Mundial y quedó tercero en el torneo que se disputó en Rusia. El conjunto europeo venció por 2-0 a Inglaterra, con goles de Meunier y de Hazard, para obtener la tercera posición de la Copa. El conjunto inglés no mostró la seriedad posible en el partido y, desde el planteamiento, se vio el juego que iba a tener el cuadro de los tres leones, que quedó cuarto del torneo.

Por un tercer puesto, ni el mejor ni el peor, ambas escuadras tenían un último partido en el Mundial de Rusia. Desde el inicio, Bélgica se mostró más ofensivo y llegaba con peligro gracias a Romelu Lukaku y Eden Hazard, quienes tomaban el partido con la seriedad necesaria.



Tanto así que, al minuto cuatro, llegó el gol de Bélgica. Una gran jugada que empezó por Thibaut Courtois, vistió a Lukaku de 10 que puso un enorme pase filtrado a Vertonghen, quien mandó el centro y dejó a Meunier solo frente a Pickford, que no pudo hacer nada. Así mismo, cuatro toques se necesitó para que Bélgica marcara el primer gol del partido contra los ingleses.



El equipo de los tres leones no era claro, no tomó la seriedad del partido y no llegaba con peligro de gol durante la primera mitad, en la que los Diablos Rojos se veían superiores y perdonaron en varias ocasiones.



La segunda mitad tuvo más juego de ida y vuelta. Harry Kane era un poco más ofensivo y buscaba la asociación con Sterling, quien tenía velocidad y 'gambeta', pero no era claro en la entrega del balón.



En el mejor momento de Inglaterra, en que el conjunto inglés buscó y estuvo cerca gracias a su juego aéreo, llegó el ingreso de Dries Mertens y, con él, la segunda anotación del partido, obra de Hazard.



Sin más, Bélgica logró quedarse con el tercer puesto del torneo y llegó a su mejor marca en la historia de los mundiales, quedando tercero en la Copa del Mundo de Rusia y logrando un buen torneo.