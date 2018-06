Brasil ganó y quedó líder: 2-0 sobre Serbia y enfrentará a México

Sin ser un partido brillante, pero sí efectivo, Brasil derrotó 2-0 a Serbia en el grupo E del Mundial de Rusia 2018. La última fecha de este grupo se definió este miércoles y el equipo de Tite clasificó como líder y se enfrentará en la siguiente ronda, octavos de final, a México. Paulinho y Thiago Silva fueron los autores de los goles, en un partido que no fue protagonista ni Neymar, Coutinho o Gabriel Jesús, las figuras principales.

Desde el primer minuto, Brasil fue fiel a su estilo e idea que siempre lo ha caracterizado, el 'jogo bonito'. Sin embargo, no era suficiente para contrarrestar la defensa de Serbia, que no le daba espacios y le causaba problemas al equipo de Tite. Sin embargo, con solo nueve minutos, Marcelo tuvo que salir lesionado y preocupa su estado, de cara a los octavos de final del torneo.



Mitrovic, por los serbios, era el que más buscaba llegar al arco de Alisson, guardameta brasileño. Durante los primeros 45 minutos, el portero tuvo algunas intervenciones, que no fueron determinantes, pero sí que mantenían el arco en cero. Por su parte, Brasil se veía apagado y no encontraba el balón.



Pero así es el fútbol de Brasil, sin ser brillante, llegó un gran pase largo de Coutinho, al 36, que dejó solo a Paulinho y el brasileño definió de manera soberbia por encima del arquero Stojkovic, que no pudo evitar el primer gol del partido.



En la segunda mitad, Brasil mejoró notablemente su juego, llegaba con más claridad y con el juego que lo caracteriza. Neymar, sin ser brillante, lograba inquietar la defensa serbia y ponía a jugar a sus compañeros, que no definían en el último cuarto de cancha.



Tanto así, que el segundo gol del partido, y de Brasil, llegó de tiro de esquina. Thiago Silva ganó el balón por arriba y anotó el 2-0 definitivo, que clasificaba a Brasil como líder y dejaba a Serbia fuera de los ocho.



Con el resultado final, el equipo de Tite quedó primero del grupo E y enfrentará a México, segundo del grupo F. Un partido entre latinos, en el que ambos equipos buscarán la victoria para avanzar a los cuartos de final del Mundial.