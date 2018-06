Croacia, líder y puntaje perfecto: 2-1 sobre Islandia, que se despidió

Croacia se quedó líder del grupo D y logró un puntaje perfecto, pues llegó a nueve de nueve puntos. Los croatas derrotaron por 2-1 a Islandia y dejaron al rival eliminado. Ahora, el equipo de Luka Modric se enfrentará al segundo del grupo C, que es Dinamarca, para buscar el paso a los cuartos de final en el Mundial de Rusia 2018.

Los vikingos fueron intensos e insistentes, querían una victoria para hacer su parte y dejar que suceda lo demás en Argentina vs. Nigeria. Desde el inicio, el partido fue muy trabado y Croacia no dejaba que los islandeses se acercaran a su arco.



Tanto así, que hubo tres llegadas en la primera mitad, pero fue a favor de los necesitados: Islandia. Pasaron 40 minutos para que Finnbogason tuviera un remate al arco, en el que el esférico pasó cerca del arco defendido por Kalinic.



Finalizando la primera mitad, al 45, Gunnarsson tuvo un gran remate dentro del área, pero el portero croata no quería que le marcaran en su portería.



La segunda mitad tuvo menos protagonismo, pues ambos equipos mantenían el balón en la mitad del campo y no eran claros en el último toque.



Sin embargo, al 55 llegó, con muy poco, Croacia y Baldej anotó el primer gol del partido, 1-0 sobre Islandia, que no se rendía y buscaba el partido para no quedarse afuera de la fiesta de los octavos de final.



Al 56, Ingason, de Islandia, tuvo un gran remate de cabeza que pegó en el palo y salió por la línea final, pero el conjunto vikingo no se daba por vencido.



En el minuto 76, de penal, Sigursson puso el empate y las ilusiones vivas para el equipo, que tenía con qué lograr la hazaña y buscar la clasificación en su primer Mundial jugado.



En el partido alterno, Argentina hacía lo suyo y un gol de Islandia lo metía en los octavos. Pero un error de Ingason le dio el balón a Perisic, al 90, que puso el 2-1 y le dio el puntaje perfecto a Croacia, que quedó líder del grupo D y enfrentará a Dinamarca en la siguiente ronda.