Senegal y Japón dejaron con vida a Colombia: empate 2-2, en el grupo H

Japón y Senegal dejaron con vida a Colombia y empataron por 2-2, quedando con cuatro puntos cada uno, en el grupo H. La Tricolor depende de sí misma y podría clasificar si suma en sus dos encuentros restantes, por lo que sumaría seis puntos y estaría en la siguiente fase. En el compromiso entre asiáticos y senegaleses, los equipos no lograron sacarse puntos y dividieron las unidades para definir todo en la última fecha.

El partido empezó muy disputado en la mitad de la cancha, los dos equipos sabían que un triunfo los dejaba en la cima del grupo H con seis puntos y a un paso de la clasificación. Tanto así, que Senegal fue el equipo que más buscó el resultado. Al minuto 12, un gran error del arquero asiático, Eiji Kawashima, quien dio un mal rebote y dejó que Sadio Mané marcara el primer gol del partido.



Había llegadas por parte de los asiáticos y de los senegaleses, pero no había precisión ni tranquilidad en el último toque. Ambas selecciones buscaban su segunda victoria, pero el “miedo” de no dar espacios hacía que el balón rondara por la mitad del campo.



Al minuto 33 llegó un golazo de Japón. Inui tuvo un remate dentro del área y puso el balón con rosca, para darle a los asiáticos el 1-1 hasta ese momento.



La segunda mitad tuvo el mismo trámite y no se tenía llegadas importantes al inicio. Honda, tuvo un gran remate, que pegó en el travesaño y salió del área de los senegaleses, que aguantaban el resultado.



A los 71, Wagué aprovechó un pase dentro del área y anotó el 2-1 a favor de Senegal, que se veía un poco mejor en el juego y mantenía más tiempo el esférico.



Sin embargo, al 77 llegó Honda para aprovechar un error que tuvo Khadim Diaye, arquero de Senegal, que salió mal y el asiático aprovechó para poner el 2-2 y dividir puntos entre ambas selecciones, que se mantienen en los alto del grupo H.



Ahora, este empate deja vivo a los cuatro equipos del grupo y en la última fecha se medirán para conocer los dos clasificados a los octavos de final, que enfrentarán a Inglaterra o Bélgica en la siguiente fase. Colombia se mide con Senegal, mientras que Japón lo hará con Polonia.