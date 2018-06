Suiza empató 2-2 con Costa Rica y le sirvió para pasar a octavos

Este miércoles en el Estadio de Nizhni Nóvgorod Suiza empató 2-2 con la ya eliminada Costa Rica y se metió a los octavos de final del Mundial de Rusia. Los helvéticos clasificaron en el segundo lugar del Grupo E y se enfrentarán a Suecia, mientras que en la otra llave, Brasil se verá con el México de Juan Carlos Osorio.

El partido inició entre una Suiza a la que solo el empate le convenía, pero que no se confiaba, frente a una Costa Rica que lucharía por el honor de no irse a casa con las manos vacías. El equipo centroamericano salió a atacar los primeros minutos y creó dos jugadas de gol contundentes, que por mala suerte no pudieron concretar, una mediante un cabezazo del mediocampista Celso Borges, con asistencia de Bryan Oviedo, que fue rechazado por Yann Sommer, y la otra, un fuerte remate desde fuera del área del delantero Daniel Colindres, quien con pierna izquierda la terminó estrellando en el larguero. Estas dos en los primeros 10 minutos del encuentro.



Desde el minuto 25 los helvéticos se hicieron con la pelota, atacando por banda derecha con una escapada de Stephan Lichtsteiner, quien la centró a la mitad del área a la cabeza del delantero Mario Gavranovic, el cual estuvo muy cerca de abrir el marcador, mandándola al lado derecho de la portería.



Cuatro minutos después, Gavranovic vuelve a rematar al arco de Keylor Navas desde fuera del área pero de la misma forma faltó precisión y la mandó cerca al palo derecho de la meta. El equipo centroamericano parecía no estar conectado con la reacción suiza y en el minuto 31 llegó el primer tanto para los europeos, en una jugada de Breel Embolo, quien con la cabeza asistió a Blerim Dzemaili y este la puso al fondo de la portería, en un remate con pierna derecha desde el centro del área. Sin llegadas de cuidado, terminó el primer tiempo con dominio suizo.



Al despertar de la segunda mitad, Costa Rica con un juego más ofensivo salió a buscar el empate, Campbell y Oviedo tuvieron dos oportunidades que infortunadamente no pudieron concretar, hasta que en el minuto 56, en un tiro de esquina propiciado por Ricardo Rodríguez, llegó el empate gracias al remate de cabeza del central Kendall Waston, quien se elevó para buscar el centro de Campbell y la encajó junto al palo izquierdo en un ángulo imposible para Sommer.



En el minuto 87, Suiza le volvió a dar vuelta al marcador con gol de Josip Drmic, quien remató con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería, y le dio esperanza de un posible triunfo.



La alegría no duró mucho puesto que en el tiempo de reposición el juez concedió penal a favor de Costa Rica, que cobró Bryan Ruiz y entró a la portería por un rebote en el cuerpo de Sommer.



Con Suiza buscando el triunfo, pero sin suerte, terminó el partido en Nizhni Nóvgorod y los europeos sumaron un punto que les sirvió para pasar a la segunda ronda, que los enfrentará contra Suecia. Por su parte, los ticos se despiden del Mundial de Rusia como últimos del Grupo E, con un solo punto.