¡Felicidad charrúa y adiós Ronaldo!: Uruguay le ganó 2-1 a Portugal

Este sábado en el Estadio Fisht, se dio el segundo encuentro por octavos de final del Mundial de Rusia, en el que Uruguay, con dos goles de Edinson Cavani, se impuso 2-1 sobre Portugal y avanzó a la siguiente ronda, en la que se tendrá que ver con Francia. La derrota eliminó al equipo lusitano y le arrebató las ilusiones a Cristiano Ronaldo de coronarse campeón del mundo.

Con Luis Suárez y Edinson Cavani al frente salió Uruguay al césped del Estadio Fisht, de Sochi, para chocar con la selección del último ganador del Balón de Oro, Cristiano Ronaldo. En los primeros minutos del encuentro, el conjunto suramericano se mostró más ofensivo que su rival. Al minuto 7, con una fina asistencia de Suárez, quien centró desde la banda lateral izquierda, Cavani abrió el marcador mediante un cabezazo a quemarropa que no pudo atajar Rui Patrício.



Una selección uruguaya explosiva continuó intentando ampliar la diferencia, frente a unos portugueses, quienes a los 20 minutos del encuentro no habían tenido opciones claras de gol. Suárez, con cobro de tiro libre, estuvo cerca de encajar el segundo tanto en el minuto 22, pero el arquero lusitano logró quedarse con la pelota.



En los últimos quince minutos del primer tiempo, la cerrada defensa charrúa no le dio oportunidad al ataque portugués. Pitó el mexicano César Ramos y ambos equipos se fueron al descanso sin haber propiciado llegadas contundentes a la meta rival.



Portugal salió a jugar la segunda mitad con una mentalidad más volcada al ataque, con asistencia de Ronaldo, Adrien Silva disparó una pelota que pasó muy cerca al palo derecho de Fernando Muslera. Al minuto 55 llegó el empate con un remate de cabeza de Pepe, quien la clavó en la portería tras un cobro de esquina.



La alegría no le duró mucho a los europeos, pues los charrúas respondieron al minuto 62 con una brillante anotación de Cavani, quien pateó con pierna derecha desde el lado izquierdo del área y puso el marcador nuevamente a favor de los suramericanos.



El encuentro finalizó con un férreo ataque de Portugal, que en busca del empate se topó con un muro defensivo uruguayo que no dio espacios. El equipo de Cristiano Ronaldo se despidió del Mundial de Rusia, mientras que Uruguay clasificó a cuartos de final y se tendrá que enfrentar a Francia el próximo viernes a las 9:00 a.m., en el Estadio de Nizhni Nóvgorod.