Ricardo Gareca criticó el VAR, aunque ya fue beneficiado por este

El entrenador de Perú, Ricardo Gareca, dijo el miércoles que el error humano es uno de los encantos del fútbol y que el VAR es una solución útil para resolver algunas controversias, pero no es un sistema perfecto. El DT argentino se refirió al VAR en la jornada previa al choque de su equipo ante Francia por el Grupo C, en el que una derrota podría dejarlo sin opciones de avanzar a octavos de final en su primera participación mundialista desde 1982.



En el debut, el elenco inca cayó 1-0 contra Dinamarca. En ese partido, a Perú se le concedió un penal -que Christian Cueva falló- después de que el árbitro consultara al VAR para tomar la decisión. Pero eso no hizo que Gareca cambie de opinión sobre el sistema.



"El fútbol es diferente a cualquier otro deporte. Convivimos con el error permanentemente y lo más atractivo es eso. Se puso un cuarto árbitro, un árbitro atrás de los arcos para mejorar estas cuestiones y hoy está el VAR (...) Y aún con esto se convalidan goles habiendo infracciones, se cobra un penal pero se omite otro", sostuvo.



"Siempre el fútbol va a estar ligado al error, no creo que llegue a ser una solución, es un condimento más, pero siempre habrá diferentes criterios. Por qué a una selección sí y a otra no", agregó el 'Tigre'.



El VAR está siendo utilizado por primera vez en el Mundial. Pese a que fue probado en varias ligas domésticas y en torneos internacionales, como la Copa Libertadores, sigue generando polémicas y rechazo de parte de algunos entrenadores, jugadores e hinchas.



"Si en cada secuencia se va a perder tres o cuatro minutos, ¿cómo va a terminar el partido? Cargado de revisiones dentro del área, dentro del campo de juego", dijo Gareca. "Tengo una opinión muy superficial del VAR respecto al fútbol. Está hecho con la mejor intención y si es así, hay una apertura de mi parte", agregó.