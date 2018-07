Croacia aguó la fiesta a Rusia: semifinalista del Mundial en penaltis

Croacia se convirtió este sábado en el cuarto semifinalista del Mundial de Rusia 2018, eliminando justamente al país anfitrión al empatar 2-2 en 120 minutos y luego imponerse 3-4 en la definición por penaltis, en el partido de cuartos de final, que se jugó en el Fisht Stadium, de Sochi, y que se definió en tiempo extra.



El equipo local salió empujado por su gente a buscar un triunfo que lo ubicara entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo, aunque el rival trató de contenerlo quitándole la pelota. Sin embargo, el cuadro ruso no necesitaba tener la posesión para llevar peligro, pues cuando tenía la pelota era vertical y amenazante.



Fue así como a los 31 minutos Denis Cheryshev recogió el balón casi en mitad de cancha y fue hacia adelante, buscando una sociedad con el atacante Artem Dzyuba, quien la aguantó y esperó a que su compañero estuviera mejor posicionado para recibir la pelota; Cheryshev recibió la prolongada pared de Dzyuba y pateó con su zurda maravillosa para anotar el 1-0 con un golazo al ángulo derecho del arco defendido por Danijel Subasic.



Sin embargo, la ventaja rusa no duró mucho. Una incursión por izquierda de Mario Mandzukic fue cabeceada por Andrej Kramaric, quien puso el 1-1 en el marcador. Desde ese momento las situaciones fueron parejas, pero el marcador no se movió e los 90 minutos y hubo necesidad de irse a tiempo extra.



El alargue, siempre una exigencia física para los futbolistas, trajo más emociones. Al sexto minuto del primer periodo, Vida cabeceó un tiro de esquina desde la derecha y puso el 2-1. Pero Rusia no renunció a la hazaña y el brasileño nacionalizado Mario Fernandes, de cabeza, puso el 2-2 a cinco minutos para el final. Así, el último cupo de cuartos de final tuvo que definirse desde el punto blanco.



En los penaltis, para Rusia falló el primero con Smolov, atajada de Subasic. Luego Brozovic puso el 1-0. Alan Dzagoev empató engañando al guardameta croata, y en el cobro siguiente Akinfeev le atajó a Kovacic, para emparejar los cobros y el resultado. El turno en el tercer disparo fue para Fernandes, pero le pegó horrible; así, vino la oportunidad para Luka Modric, quien puso el 2-1 con un cobro angustiante. Sergei Ignashévich puso el 2-2 parcial, pero Vida volvió a darle la ventaja 2-3 en el cuarto cobro. El último en la tanda rusa fue gol de Daler Kuzyaev, que puso el 3-3 y alargó el drama en la definición; finalmente, Ivan Rakitic puso el 3-4 y le dio el cupo a Croacia a la semifinal.