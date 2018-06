Rusia, el primero en octavos de final: se impuso 3-1 sobre Egipto

Este martes, 64.000 personas en el Estadio Krestovski, de la ciudad de San Petesburgo, fueron testigos del segundo encuentro del grupo A, en el que el anfitrión Rusia se afianzó en el primer lugar de la tabla, aplastando 3-1 a Egipto.



Los faraones iniciaron en la titular con su estrella Mohamed Salah. La Selección local venía de un destacado debut en el que se impusieron 5-0 sobre Arabia Saudita, mientras que los africanos salieron al campo de juego con la condición de sacar un buen resultado tras haber caído 0-1 frente a Uruguay.

Los rusos, en condición de local, con la enorme mayoría del público a su favor, iniciaron imponiendo su juego atacando a los egipcios por la banda derecha de Yuri Zhirkov. Tras 15 minutos de juego, los visitantes respondieron con una peligrosa llegada de Trézéguet y desde ese momento dominaron al anfitrión, pero con una infructuosa conexión entre el plantel y la estrella del Liverpool, Salah, quien no tuvo una oportunidad considerable.



Tras algunos minutos, los equipos no se hicieron daño. Denís Chéryshev intentó con tímidas entradas pero no generó peligro en el área rival; por su parte Mohsen y Salah se asociaban y se acercaron al arco de Akinféyev al minuto 41. Con la pelota en territorio ruso y sin reposición, se fueron al descanso con un frío empate 0-0 en un primer tiempo que dejó pocas opciones de gol.



Se inició el segundo tiempo y tras un corto lapso de juego, en el minuto 46, el delantero ruso Artem Dzyuba remató a la portería rival y el capitán egipcio, Ahmed Fathy, desafortunadamente cambió la trayectoria del balón y lo acomodó en su propia puerta.



Con tan solo una pobre llegada de Salah, Rusia siguió arremetiendo en busca del segundo gol hasta que en el 58, Mário Fernandes, por la banda derecha, encontró a Chéryshev, quien marcó el segundo para los rusos con un limpio remate al piso. Los egipcios conmocionados con el segundo gol de Rusia, no se pudieron recuperar y, casi inmediatamente, en el minuto 61, llegó el tercero para la escuadra anfitriona con una tremenda definición de Artem Dzyuba, quien le ganó extraordinariamente a la defensa egipcia con buenas fintas y la encajó junto al palo izquierdo de El-Shenawy.



Egipto respondió con una llegada de Trezeguet en el minuto 71 y este fue derribado en el área, el juez Enrique Cáceres pitó penal a favor de Egipto e infaliblemente fue convertido por el ariete Mohamed Salah, quien descontó para su equipo (3-1). En ese momento los faraones buscaron el arco ruso sin poder concretar y con peligrosos contragolpes de los locales.



Así, el partido continuó con un amplio dominio de los rusos que no le dieron esperanzas a Egipto, quienes ni con el gol de su figura, pudieron bajarle el ánimo a los anfitriones y seguir descontando el marcador.



Con este resultado, Rusia es el primer clasificado a octavos de final del Mundial con seis puntos y una diferencia en goles de +7. Egipto, por su parte, limitó sus posibilidades de clasificar y necesita de una victoria de Arabia Saudita para seguir soñando.