¡Rusia logró la hazaña!: eliminó por penales a España y va a cuartos

Rusia logró la hazaña y eliminó por penales a España del Mundial de Rusia, luego de no poderse sacar diferencia en 120 minutos y un empate a un gol. El conjunto anfitrión se defendió todo el partido e hizo un buen juego, dando como resultado la clasificación a los cuartos de final del torneo. España, por su parte, no convenció y quedó eliminado en octavos de final, a manos de una selección que terminó siendo la sorpresa. Ahora, los rusos esperarán su rival, que saldrá entre Croacia y Dinamarca.

España sigue sin convencer, desde el primer minuto no era claro, pero sí efectivo y con un poco de suerte. Al 12, Isco centró un balón dentro del área de los rusos, que iba para Sergio Ramos, quien fue derribado por Serguéi Ignashévich, que se olvidó tanto de la pelota y terminó anotando en su propio arco.



Rusia empezaba a despertar y España se confiaba con el marcador que, aunque era suficiente para avanzar, le quedaba corto. Por medio de Aleksandr Sergeyevich Golovin, el equipo anfitrión llegaba con peligro tras un remate que pasó cerca del arco defendido por David De Gea.



Los rusos empezaron a ser intensos y ofensivos, tanto que España tuvo que defender con más jugadores. Y llegó la recompensa, pues al minuto 41, Dzyuba cabeceó dentro del área ibérica y el balón golpeó la mano de Gerard Pique, dejando un tiro desde el penal para Rusia. El mismo Dzyuba tomó el balón y puso el empate en el encuentro, que no mostraba un claro merecedor del partido.



Al inicio del segundo tiempo, Diego Costa tomaba las riendas del partido y tuvo un remate que terminó salvando Ígor Akinféev. Sin embargo, los segundos 45 minutos de la Roja cambiaron, pues hubo un mejor juego y una mentalidad distinta.



Dos minutos después, al 48, Jordi Alba tuvo un disparo dentro del área y nuevamente salvó Akinféev, que empezaba a quedarse como figura y mantenía el empate del encuentro.



Diego Costa, nuevamente seguía intentando. Una pared con Isco, al 60, casi termina en gol del brasileño nacionalizado español, pero el esférico salió rozando el poste izquierdo del área rusa.



Andrés Iniesta no fue titular e ingresó al minuto 68, buscando su juego y por lo que todos lo conocemos: su magia en la parte alta con los delanteros. Sin embargo, Rusia se resguardaba de buena manera y le apostaban al empate, pues no tenían mucha prisa y estaban yendo al tiempo de adición contra un grande como España.



A los 84 minutos llegó un poco de la magia de 'Don Andrés'. Iago Aspas le bajó el balón con el pecho y, nuevamente, el arquero ruso salvó de gran manera su portería, dejando incómodo a España, que no encontraba el juego para hacer el segundo gol.



120 minutos no fueron suficientes, pues ambos equipos tuvieron que irse al tiempo extra, por primera vez en este Mundial, para definir el clasificado a los cuartos de final. También, por primera ocasión, se usaron los penales en el torneo.



Penales:



Andrés Iniesta inició y marcó, luego siguió Smolóv y también anotó. El próximo fue Piqué y puso el segundo de España. Ignashévich anotó después con Rusia. Llegó el penal errado para España, en los píes de Koke y en la salvada de Akinféev. Golovin marcó la ventaja e iba arriba Rusia. Sergio Ramos tomó el balón y anotó. Chérysev siguió con Rusia y anotó. Iago Aspas le erró al penal y Ankiféev le dio la victoria a Rusia en los penales.