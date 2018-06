Castigan a colombianos que publicaron videos de burlas a japoneses

Las conductas reprochables de algunos colombianos que están en Rusia, disfrutando del Mundial de fútbol, han sido castigados debido a los videos publicados en los que ofendieron a aficionados japoneses y, en otro caso, ingresando bebidas alcohólicas camufladas en otros objetos. Esos hinchas, ya no podrán ingresar a ninguno de los estadios habilitados para los partidos oficiales del Mundial, además de que les cancelaron el ‘Fan ID’. Las autoridades rusas se han puesto fuertes contra aquellos aficionados que han transgredido las normas de ese país.



Según confirmó EL TIEMPO, la delegación de la Policía Nacional en Rusia ya reportó a las autoridades locales los dos casos registrados y que se han conocido a través de redes sociales, para que impongan las sanciones que consideren necesarias.

Guillermo Morales Cárdenas y Luis Felipe Gómez, son los colombianos que están en el ojo del huracán por sus malos comportamientos; el primero, por irrespetar a aficionadas japonesas, y el segundo por ingresar licor al estadio de Mordovia Arena, durante el partido de Colombia y Japón.



Según el mayor Alejandro Saavedra, jefe de la delegación de la Policía colombiana en Rusia, ya se acordó con la justicia local que se cancelará los ‘Fan ID’ (código que la Fifa asigna a cada hincha) de los dos colombianos, con lo cual no podrán ingresar a los estadios del Mundial y, por tanto, no podrán acompañar a la Selección en los encuentros contra Polonia, este domingo, y con Senegal, el próximo jueves. Esta decisión, según el oficial, está pendiente de la confirmación de la Fifa, quien también tiene conocimiento de las conductas presentadas.



En cuanto al caso de Gómez, quien ingresó licor al estadio Mordovia Arena, el mayor Saavedra recordó que ya la Policía Nacional había dado a conocer un instructivo con las recomendaciones a los colombianos que viajaran a Rusia a acompañar a la Selección y dijo que este connacional se puede ver expuesto a una multa de entre 3.000 y 10.000 rublos (es decir entre 136.000 y 455.000 pesos aproximadamente) y 15 días de trabajo social.



“Obviamente eso está en consideración del Gobierno ruso y también estamos esperando una decisión”, aclaró.



Fuera de estos hechos, el jefe de la Delegación de la Policía Nacional dijo que el comportamiento en general de los colombianos que viajaron a Rusia es “bueno”. No obstante insistió en que a pesar de que las autoridades rusas entienden que se trata de ciudadanos que provienen de países diferentes, y culturas diferentes, hay unas normas que se deben cumplir.



Guillermo Reinoso Rodríguez

Editor EL TIEMPO.COM