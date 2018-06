Carlos Estrada no 'gambetea’ para hablar de la Selección en el Mundial

Carlos la ‘Gambeta’ Estrada, exmundialista en Italia 1990 con la Selección Colombia, se refirió a la actualidad del Mundial de Rusia 2018 y, lógicamente, a lo acontecido con Colombia en su debut frente a Japón. Estrada vive desde hace un año en Bogotá y dirige la categoría Sub-17 de Fortaleza. Sin pretender culpar al seleccionador José Pékerman, considera que se equivocó en la confección de la formación titular para enfrentar a Japón.



“Estoy algo decepcionado con algunos países, caso Argentina, el mismo Brasil, de los que no me ha gustado sus presentaciones y la tristeza de la derrota de Colombia, pero sé que tenemos otras oportunidades y vamos a recuperarnos”, dijo Carlos acerca de lo que ha visto del Mundial.



Sobre las sorpresas que se han dado en el certamen orbital, explicó que “hoy en día el fútbol está manejado por un sistema táctico que impera sobre el talento, la técnica, que era lo que se veía anteriormente, podemos ver un equipo que juega con dos líneas de cinco prácticamente y un portero, por lo que penetrar esa barrera es casi que imposible; lo que pasó con Croacia frente a Argentina, empezó a presionar, se replegaron y luego se le complicó mucho a Argentina y específicamente a Messi. La estrategia es defenderse, defenderse y en cualquier momento contraatacar, partir de la elaboración de juego de los otros equipos y la dinámica de convertir alguna oportunidad de gol, el equipo que siempre presente disposición ofensiva va a encontrarse con un rival que se defiende hasta con 11 jugadores”.



Dice que esa ha sido la constante en los tres últimos Mundiales, desde Suráfrica 2010. “Se ha manifestado un sistema ultradefensivo, con el que las selecciones buscan la clasificación a como dé lugar, hacer un gol y mirar qué consiguen en balón parado o en un contraataque, los que salen a proponer no siempre tienen la mejor ganancia, en este caso España, Brasil o el mismo Argentina, se ven limitados porque los sistemas ultradefensivos que aplican los europeos impiden la elaboración de juego”.



En cuanto al combinado de México que dirige nuestro compatriota Juan Carlos Osorio, afirmó que “fue inteligente la forma como planteó el partido para contrarrestar a un equipo que como Alemania es el actual campeón mundo, potencia y uno de los favoritos en este Mundial, es importantísima la obediencia y disciplina táctica que imperó en cada uno de los jugadores para conseguir los tres puntos, el méritos es del trabajo”.



“El profesor es un estudioso del fútbol, no tan fácilmente se va uno a Europa a prepararse, hay que trabajar, conocer la idiosincrasia, la identidad deportiva y futbolística de los lugares en que él estuvo: Inglaterra, Alemania, Europa en general, y transmitirlo acá, se vio con los equipos que dirigió en Colombia y luego con México. Creo que lo más importante es saber escoger los jugadores que uno quiere para aplicar el sistema que a uno le gusta, lógicamente los sistemas todos son buenos en la medida en que haya resultados, en la primera fecha se le dio, pero no es nada al azar, hay que desarrollar esos esquemas en el terreno de juego”.



Sobre la Selección Colombia tiene claro que “no puedo ser crítico con un entrenador que le ha dado muchas alegrías al país, pero el único derecho que tenemos los seres humanos es a equivocarnos y creo que allí hubo un error del profesor Pékerman, porque él, con el ánimo de que nuestro equipo fuera el mejor, de acuerdo con lo que conoce del grupo, porque lleva con él mucho tiempo, seleccionó esa nómina y la verdad es que los jugadores no le funcionaron. Lógicamente hay otro factor preponderante que fue el miedo escénico, los nervios, Izquierdo, Dávinson Sánchez no dieron el resultado esperado, la expulsión de Carlos (Sánchez) a los 3 minutos dañó cualquier esquema, porque él es preponderante en el equilibrio de la Selección y como defensa en el trabajo sucio para tapar los espacios libres y en algunos partidos hasta arma en esa zona. Los cambios tampoco fueron los más acertados, sacar a Cuadrado para meter a Barrios, se demoró en el cambio de Izquierdo, porque no aportó nada en ataque ni en defensa, y se veía que estaba nervioso; entonces, todos detalles se juntaron para que perdiéramos el partido”.



También le dedicó un espacio a la soledad de Falcao García en el ataque. “Pienso que desde todo punto de vista estamos dejando muy solo a Falcao y lo estamos sacrificando, no hay llegada de los volantes, no pisan el área y necesitamos un equipo más equilibrado, tanto en defensa como en ataque”.



Sobre la formación titular utilizada ante Japón sostuvo: “Independientemente del momento que estén pasando los jugadores, no puedo dejar a un hombre como el central Yerry Mina, que viene de ser campeón con Barcelona, un equipo de un nivel altísimo, y así no estuviera jugando los entrenamientos son de alta intensidad, yo meto a Yerry. Si voy a meter a James lo hago desde el principio, aunque Juan Fernando Quintero hizo el gol y no jugó mal, le busco una compañía. No me gustó cómo salió el equipo, pero de todas formas esperemos que se reivindique el profesor y podamos sacar un buen resultado ante Polonia, que se clasificó eliminando a otras selecciones importantes de Europa”.



Finalmente, dio su nómina inicialista para este domingo frente a los polacos: David Ospina; Santiago Arias, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Mateus Uribe, Juan Fernando Cuadrado, James Rodríguez, Luis Fernando Muriel y Falcao García.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal de Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces