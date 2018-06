Sin novedades físicas, Colombia pasa la página y piensa en Polonia

La Selección Colombia ha terminado el duelo de la derrota 2-1 contra Japón en el debut mundialista y su única preocupación ahora es Polonia, el rival de este domingo. Los dirigidos por José Pékerman tuvieron una práctica de fútbol en el estadio Sviyaga, de la República de Tatarstan, en un día soleado, con una temperatura de 20 grados centígrados, pero con un viento de costado fuertísimo que obligó a los jugadores a abrigarse más de los normal.

En medio de la tristeza por la derrota en el debut, la buena noticia es que Colombia tiene a todos sus jugadores habilitados para el duelo clave del fin de semana.



Cristian Zapata superó los problemas que no le permitieron estar el martes en el estadio de Saransk; Juan Guillermo Cuadrado no presenta ninguna novedad; James Rodríguez entrenó con el grupo y Mina, Aguilar y los demás jugadores que llegaron con molestias ya las han superado.



Hay que decir, en todo caso, que la práctica de James no fue tan intensa como la de sus compañeros. El ‘10’ de la Selección se vio incómodo con la plantilla de uno de sus guayos y en varias ocasiones se le vio hablando con el médico del equipo, Carlos Ulloa. Sin embargo, participó hasta el final en el trabajo de campo que se pudo ver y oficialmente no se conoció que tuviera ningún problema importante.



El equipo descansará esta tarde en el Ski Resort de Kazán y el viernes continuará con los análisis del rival y las alternativas para sumar tres puntos que lo mantengan vivo en el Mundial de Rusia 2018.



Jenny Gámez

Editora de Futbolred

Enviada especial

Rusia