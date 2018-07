No hay tiempo de llorar: ¿Qué hizo Colombia cuando faltó James?

La ausencia de James Rodríguez en el partido de este martes, contra Inglaterra, por los octavos de final del Mundial de Rusia es un secreto a voces. Pero secreto al fin. Oficialmente no hay un periodo de incapacidad, pero se intuye que la presencia de un pequeño edema en el sóleo de su pierna derecha no le permitirá estar, al menos entre los inicialistas, en el estadio del Spartak de Moscú.



Sin entrar a valorar la clase de equipo que es Colombia con él y sin él -es tan obvio que pierde un gran porcentaje de su peligro, que no vale la pena la discusión-, hay que decir que los números no han sido del todo malos siempre que las lesiones le impidieron al ‘10’ llegar a la cita con la Selección.



Colombia se ha visto obligada a jugar cinco veces sin James en el camino a Rusia 2018: tres veces ganó, una empató y una vez más perdió. En esos partidos anotó 7 goles y recibió 5.



Pero sin el ‘10’, ¿qué hizo el equipo en ataque? Unas veces lo reemplazó, otras cambió de idea.



La primera ausencia se registró el 8 de octubre de 2015. Ese día Colombia enfrentó a Perú con dos delanteros, Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez, siempre apoyados en Edwin Cardona y Juan Guillermo Cuadrado. Ese día, en Barranquilla, Falcao ingresó hasta el minuto 75. Los goles del triunfo 2-0 fueron obra de ‘Teo’ y Cardona, ambos ausentes hoy.



Siguiente estación, cinco días después: Uruguay 3- Colombia 0. Única derrota sin el ‘mago’, como le dice Mojica. Fue exactamente el mismo cuarteto de atacantes pero con más labores de marca, al menos en el papel, y con ‘Teo más’ fuera del área rival. El resultado fue especialmente pobre.



De nuevo faltó James por problemas físicos el 10 de junio de 2016, en el apretado triunfo 0-1 de Colombia en casa de Paraguay. Entonces el equipo, que tuvo un claro plan defensivo, dejó arriba a Bacca y puso a Muriel y a Cuadrado en modo volante-tapón para cerrar los costados y evitar los centros y el que resolvió, de potente remate de media distancia, fue Cardona. Ese triunfo, a la postre, resultaría clave.



Otra vez hubo problemas físicas el día que empató Colombia 2-2 contra Uruguay en Barranquilla (11-10-16). Y Pékerman fue en busca de Macnelly Torres para reemplazar al creativo con otro de su misma posición. Muriel y Cuadrado por fuera y arriba Bacca completaron la figura. Poco efectivo resultó el ataque, al punto que los goles de la igualdad fueron obra de Abel Aguilar y Yerry Mina. El baile del caucano aquella calurosa tarde se robó el show.



La última vez, al menos en la Eliminatoria, que Colombia no tuvo a uno de sus más prestigiosos internacionales fue en el empate 0-0, en San Cristóbal, contra Venezuela, el 31 de agosto de 2017. Y pasaron cosas interesantes: el equipo apostó por Cardona y Cuadrado más abiertos y Chará, con funciones de delantero sí pero más pendiente de asistir a Falcao. Más bien intrascendente fue aquel intento y hubo que echar mano de Giovanni Moreno más de James (minuto 62) y de Muriel (78).



Una vez más faltaría el jugador que marca la diferencia en Colombia pero fue en el camino a Brasil 2014, por allá en junio de 2013, cuando el equipo atacaba con Falcao y Teófilo juntos y Macnelly como el ‘10’ definido. Pero es otra historia, otro momento, otra ilusión.



En cuanto a los compromisos amistosos sin el ‘10’, la Selección ha disputado 9 partidos de los cuales perdió 1, empató 2 y ganó 6, con un saldo de 25 goles a favor y 6 en contra. Así, el acumulado de 14 partidos de la Selección Colombia sin James Rodríguez es de 9 triunfos, 3 empates y 2 derrotas. Los goles anotados en estos encuentros fueron 32 y recibió 11.



Esta vez Colombia va a sentir la ausencia de su jugador más desequilibrante pero, si no está -como se sospecha- hay que hacer los ajustes del caso, sabiendo que los extremos necesitan seriamente virtudes defensivas, que hay que aprovechar el buen momento de Juan Fernando Quintero, el más ‘10’ de la nómina, y que arriba hay que darle a compañía a Falcao, a quien le espera otra batalla en el hombre a hombre en el área rival. Se hará todo, eso sí, desde la certeza de saber que, si bien es un equipo distinto sin James, sigue siendo competitivo y, como lo muestran los números, confiable.



Faltan menos horas y, tras una práctica de fútbol a puerta cerrada en Kazán -con Aguilar pero sin Borja y James a disposición- es hora de volver a barajar.



Jenny Gámez A.

Editora de FUTBOLRED

Enviada especial a Rusia

En Twitter @jennygameza