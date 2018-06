Suiza venció 1-2 a Serbia, con un soberbio gol de Shaqiri en el final

Este viernes, en el Estadio de Kaliningrado se enfrentó Serbia contra Suiza, en la segunda fecha del grupo E, en un intenso partido que se definió en los minutos finales con una genialidad de Xherdan Shaqiri, quien le dio a los helvéticos el 1-2 y tres valiosos puntos que los mete en la pelea por un cupo a octavos de final, en el Mundial de Rusia 2018.

No pasaron ni 5 minutos, para que los serbios tomaran la delantera en el marcador tras un limpio centro al área de Dusan Tadic, que aprovechó el atacante Aleksandar Mitrović y con un certero cabezazo al balón venció al guardameta suizo, Yann Sommer.



Tras recuperarse de la conmoción del gol, los suizos se apoderaron de la pelota mediante dos llegadas por la banda derecha del talentoso Xherdan Shaqiri, quien ejecutó un remate desde fuera del área, pero no generó gran peligro para la portería serbia. Pasado el minuto 30, continuó la ofensiva helvética, que intentó buscar espacios en una sólida defensa rival que no cedió ante las escapadas de Shaqiri.



Faltando cinco minutos para el final de la primera parte, los balcánicos respondieron, con llegadas de Tadic y Nemanja Matic, en busca de un segundo gol que los mandara más tranquilos al descanso. La puntería falló y ambos equipos abandonaron el campo de juego, tras el pitazo del juez alemán, Felix Brych.



El segundo tiempo empezó con una Suiza más ofensiva, que encontró el empate en el minuto 52. El mediocampista Granit Xhaka no desaprovechó un rebote propiciado tras una entrada por la banda derecha y ejecutó un formidable disparo desde fuera del área, que no pudo contener el arquero serbio, Vladimir Stojković.



A partir del minuto 70, el encuentro se convirtió en un “toma y dame”, con ambos equipos buscando posibilidades de gol en el área contraria. Los serbios tuvieron una clara oportunidad, con un remate de Adem Ljajic por la banda izquierda, mientras que el recién ingresado en Suiza, Breel Embolo, remató con pierna derecha un disparo que pudo atrapar Stojković.



Ya pensando que el partido iba a culminar en empate, Shaqiri se escapó y anotó un soberbio gol que le dio el triunfo a Suiza y la dejó con opciones claras para jugar la segunda ronda del Mundial de Rusia 2018, pues actualmente tiene 4 puntos y es segundo de la tabla. Serbia por su lado, con 3 unidades, sigue viva en la tabla del grupo E y disputará su pase a octavos en la ultima fecha, contra la Brasil de Neymar.