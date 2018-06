Kane, el salvador y líder de Inglaterra, que venció 2-1 a Túnez

Inglaterra tuvo un triunfo agónico este lunes en su debut en el Mundial de Rusia 2018, pues solo hasta los minutos finales consiguió marcar el segundo gol para obtener el 2-1 frente a Túnez. Kane fue el autor de los dos goles.

Los ingleses salieron al campo de juego con todo su poderío y desde los primeros minutos empezaron a mostrar sus fortalezas. El primero en tener una opción de gol fue Raheem Sterling, pero el remate no llegó a buen término.



Pero a los 10 minutos un gran cobro de tiro de esquina de Ashley Young llegó a la cabeza de Harry Kane y este la remató con potencia para vencer a Mouez Hassen para decretar el 1-0. El arquero de Túnez intentó atajar el esférico y se lesionó así que minutos después ingresó Farouk Ben Mustapha.



Los africanos no se amilanaron con el gol y salieron directo al arco de Jordan Pickford, pero no tenía buena puntería para vencer al guardameta inglés. Sin embargo, a los 35, Kyle Walker tomó en el área Fakhreddine Ben Youssef, por lo que el central colombiano decretó penal para Túnez. Ferjani Sassi se adueñó del esférico y remató con potencia para igualar el marcador.



Los tres leones repetían lo de siempre, fallaban en su debut y, con jugadores reconocidos a nivel internacional, no mostraban esa jerarquía para sobre pasar a su rival. Ante de que llegara al descanso, Jessie Lingard remató al arco africano, pero su remate pegó en el palo. El empate fue el resultado al descanso.



Para la parte complementaria la juventud fue el arma a la que le apostó el equipo de Southgate. La habilidad por los costados era el camino a buscar, pero bien cerraba todos los caminos los jugadores africanos.



Con poco para hacer en ataque, Túnez le apostó a salvar ese punto, mientras que Inglaterra se desesperaba con el esférico en sus pies y, las veces que pisó el área rival, no tuvo contundencia.



Fue hasta el tiempo de adición que una vez más apareció el capitán. Harry Kane recibió sin marca en el área chica y, una vez más de cabeza, mandó el esférico en el fondo de la red. Alegría pura en el Volgogrado Arena. 2-1 y Kane le salvó el partido a Inglaterra, que no muestra ese poder que se pensó podía tener con sus jóvenes figuras.