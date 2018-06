Luis Suárez clasificó a Uruguay a octavos: 1-0 sobre Arabia Saudita

Este miércoles, Uruguay se clasificó a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 al derrotar 1-0 a Arabia Saudita en el Rostov Arena. El solitario gol de Luis Suárez fue suficiente para garantizarle un cupo a los charrúas entre las 16 mejores de la Copa del Mundo y convertirla en la primera selección suramericana clasificada a la siguiente ronda. Los árabes, por su parte, quedaron eliminados del certamen orbital.

La Celeste, con sus figuras Luis Suárez y Édinson Cavani, en la punta de ataque, salió al terreno de juego a buscar su segunda victoria consecutiva, para acompañar a Rusia en el liderato del grupo A y conseguir un pase anticipado a los octavos de final. Arabia Saudita, por su parte, llegó golpeada después de la apabullante goleada que le proporcionó el anfitrión, encajándole cinco goles, en la apertura del Mundial.



Los primeros minutos del encuentro, estuvieron marcados por una Arabia Saudita audaz, que se aproximó en dos ocasiones a la portería de Fernando Muslera, sin encontrar espacios en el área chica. En respuesta, Uruguay tras el minuto 18, empezó a atacar por la banda izquierda, con contundentes escapadas del 'Cebolla' Rodríguez y un peligroso remate de Suárez.



El primer gol del encuentro, llegó en el minuto 22, tras un cobro de esquina que no pudo despejar el portero Al-Owais y le cayó la pelota nada más y nada menos que a 'Lucho' Suárez, que no perdonó a los árabes, poniéndola al fondo de la red. El crack del Barcelona marcó su primer gol en Rusia 2018 y lo festejó avisando que va volver a ser papá.



Después del gol uruguayo, los árabes consientes de la inminente eliminación, salieron a asediar a la defensa celeste, pero no terminaron de encontrar huecos en los tres cuartos del campo de fútbol, sustituyeron al mediocampista Al Jassam por lesión y con el resultado en contra se fueron al descanso.



La segunda mitad del encuentro, empezó con una predominancia uruguaya que estuvo cerca del segundo gol, con escapadas de Suárez que regateó varios balones entre la defensa árabe, pero con remates infortunados que no encontraron el arco. Arabia Saudita no volvió a tener aproximaciones peligrosas como en el primer tiempo, ante la férrea defensa charrúa que no dio espacios.



La Celeste, con Cavani como referente, continuó buscando el segundo gol, fusilando al arquero Mohammed Al-Owais, quien le aguó la fiesta en repetidas ocasiones. El segundo tiempo continuó con dominio charrúa, sin alguna llegada árabe de cuidado.



El partido terminó con una actuación uruguaya sobresaliente que no deslumbró, aunque cumplió con el objetivo de ganar los 3 puntos. El conjunto del maestro Tabárez pasó a octavos de final y se suma a Rusia para continuar su camino por la Copa del Mundo 2018. Arabia Saudita quedó eliminada junto a Egipto, por el grupo A.