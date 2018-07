Francia es semifinalista del Mundial: venció 2-0 a un enredado Uruguay

El seleccionado de Francia se convirtió este viernes en el primer semifinalista del Mundial de Rusia 2018, al imponerse 2-0 sobre Uruguay en duelo de cuartos de final, disputado en el Estadio Nizhny Novgorod. Raphael Varane y Antoine Griezmann marcaron los goles para el triunfo galo, frente a un equipo charrúa enredado y al que le pesó la ausencia de su delantero estrella Édinson Cavani.

Uruguay salió a sorprender a Francia en los primeros minutos, pero no contó con la presencia necesaria en el ataque para irse en ventaja. Sin embargo, el dominio suramericano fue apenas cosas de los primeros diez minutos, pues luego las cosas se emparejaron y los galos tuvieron más oportunidades, aunque fue un partido cortado y duro.



A los 40 minutos, Varane cabeceó en el área uruguayo y castigó una de las fortalezas charrúas: el fútbol aéreo. Los dirigidos por Óscar Washington Tabárez intentaron empatar, pero el cabezazo de Martín Cáceres fue atajado magistralmente por Hugo Lloris. El 1-0 para Francia fue un premio para los europeos y un golpe del que Uruguay no supo reponerse.



En la parte complementaria las cosas empezaron parejas, Uruguay tratando de igualar con pocas armas y sin claridad en los últimos metros. Pero el infortunio celeste llegó a los 16 minutos, con un lanzamiento de Griezmann que Fernando Muslera no pudo controlar y el balón se metió en su arco para prácticamente liquidar el compromiso a favor de Francia por 2-0.



Kylian Mbappé trató de hacer algunos lujos con el triunfo en el bolsillo, pero los uruguayos no lo permitieron y quisieron darle una lección con juego fuerte, que el árbitro Néstor Pitana controló con un par de amonestaciones.



Los minutos se fueron consumiendo y Uruguay no encontró el camino para descontar; Francia, en cambio, si mostró cabeza fría para mantener el resultado e incluso buscar ampliarlo. Este viernes el equipo que dirige Didier Deschamps conocerá a su rival en semifinales, que saldrá de la llave entre Brasil y Bélgica.