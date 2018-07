La caída de la Torre: el adiós de Yerry Mina al Mundial de Rusia 2018

Es impactante verlo llorar. Enorme, en tamaño, en entrega, en alma, causa un dolor extraño verlo pasar por la zona mixta con los ojos rojos y pequeñitos, visiblemente afectado todavía por la eliminación de Colombia del Mundial de Rusia y por ver que su esfuerzo, un gol en el límite para forzar los penaltis, se iba al olvido.

Pasa Yerry y no quiere mirar a nadie y en cambio todos lo quieren ver a él. Todos quieren hablar de su gol al minuto 93, del tremendo esfuerzo que hizo primero para sacar a Kane de su zona de influencia en el área, para perseguirlo y asediarlo y estorbarlo hasta la desesperación y después, como si no fuera ya suficiente para su papel de central, ir a resolver lo que ninguno de sus compañeros lograba y así, a su ritmo, llevarlos a todos de la mano hasta la definición por penaltis.



Duele verlo llorar, como le dolía a él hasta el pelo en ese tiempo extra, que jugó contra su propio cuerpo, su agotamiento, su sensación de no tener ya de dónde más sacar fuerzas. “Terminé con el aductor reventado”, decía el mismo defensor cuando tuvo que hablar de su tristeza.



“Es triste, muy triste porque lo dimos todo, los muchachos también con calambres. Yo solo agradezco a este maravilloso grupo por dejar todo en la cancha y a Colombia por el apoyo de siempre. Agradecido con Dios por traernos hasta aquí y hacerle conocer a los ingleses que no era fácil, como decían”.



Con la alegría que celebró cada uno de sus goles, lloró amargamente la eliminación del Mundial. Foto: EFE

¿Ánimo revanchista? ¡Pero claro! Los chistes, el jueguito de ‘GOKane’ y cuanto comentario desobligante hicieron los británicos llegó, vía redes sociales, y molestó. Y se volvió una factura por cobrar en el estadio del Spartak. A ver si ahora, después del susto que les dio Mina, les parece que la clasificación iba a ser un simple trámite.



Total, ellos están en cuartos de final y Mina y su aductor hecho pedazos, y su corazón hecho polvo vuelven a casa, a esperar otros cuatro años para soñar de nuevo, como esta vez, que la historia tenía otro final.



A esta hora arrastra Yerry sus maletas, de vuelta a Guachené donde era héroe antes y después del impecable torneo que se ha jugado. Porque no fueron sólo sus 300 minutos jugados, sus 31 kilómetros recorridos, 157 pases, 5 de 6 interceptaciones ganadas y sólo 6 faltas cometidas en 3 juegos. Ya eso llena el rótulo de impecable.



Fueron también -y especialmente- tres golazos, el primero para destapar la lata del fútbol colombiano y dar el puntapié inicial de la recuperación contra Polonia; el segundo para defender con la vida el triunfo apretado que supuso la llegada a octavos contra Senegal; y el tercero, el inolvidable que fue un grito de batalla, un último latigazo desde el suelo cuando ya la eliminación acechaba contra Inglaterra. Vitales. Así fueron los tantos del mejor atacante de Colombia en Rusia.



Habrá dejado de llorar ya y nosotros seguimos como él, tumbados en el césped, intentando tapar la cara llena de lágrimas, preguntándonos por qué no hubo un agradecimiento más justo para un colosal esfuerzo. Pasar un partido persiguiendo a uno de los mejores delanteros del mundo, señalarles los movimientos a los compañeros, enfurecerse hasta azotar con toda su humanidad –que es enorme- la grama para despertar a los suyos y pedirles más sacrificio o exigir al límite su tremenda zancada para llegar a donde sólo él podía, en las salidas de Lingard, Jones y Kane, que, igual que Lewandowski y Sané, también ‘cayó en su trampa’.



“Dios me dio el talento pero no tenía que demostrar nada a nadie. Yo siempre he estado tranquilo, con los pies en la tierra y los ojos en el cielo”, insiste el gran Yerry, con su eterna frase de batalla. “No les dimos la alegría que serían pero gracias a todos por el apoyo”. No, perdone usted. Es de este lado desde donde, a partir de ahora, hay una deuda.



Jenny Gámez A.

Editora de FUTBOLRED

Enviada Especial

Rusia