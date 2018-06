Yerry Mina: el hombre clave contra la potente de Senegal

“Le dije a mi papá, mi mamá, a mi señora que yo iba a marcar aquí (en Kazán). A mis compañeros también, ellos sabían que yo lo iba a hacer y gracias a Dios lo pudimos celebrar”. Así, sin complejos, era como iba a estrenarse Yerry Mina en un Mundial: a lo grande.



Y es que desde sus 1,95m de estatura el mundo parece pequeño. Pregúntenle a Lewandowski, quien vio una y otra vez como toda la humanidad del hombre más espigado de Colombia le caía encima a su sueño y al de Polonia en Rusia 2018.

Es esa la confianza que se necesita para no desentonar justo cuando la situación es más tensa. “Disfrutemos de lo que hacemos, pasamos por momentos difíciles pero Dios todo lo ve y tenemos compañeros fantásticos”, confiesa Yerry, el grande –literalmente-.



En la lista de agradecimientos hay varios nombres. El primero, Pékerman, quien le cumplió el sueño de niño de llevarlo al Mundial y permitirle jugarlo. A James, por hacer realidad otro de los anhelos que surgieron en Guachené, el gol: “Cuando voy arriba siempre voy con la convicción. Ahora estoy agradecido con James porque es un crack y siempre está motivando a los compañeros”, contó.



Qué decir del público, que para él es un motor esencial en Rusia: “Sentimos el apoyo de la gente todo el tiempo, vemos que independientemente de lo que pasó en el primer partido seguían con nosotros, fue la motivación para darlo todo, para salir adelante. No podíamos pasar en blanco en este partido (contra Polonia) y lo dimos todo para sacar adelante nuestro juego”, afirma.



A sus 23 años, Mina conserva la motivación del amateur, que se le escapa en cada una de sus auténticas sonrisas: “Nosotros estamos en una familia, el que viene acá tiene otro ambiente, los colombianos somos pura alegría”, dice.



Además del gol, Mina completó 33 pases correctos y apenas cometió dos faltas contra Polonia, números que invitan a la ilusión contra Senegal, al que ya tiene en la mira: “Es un gran rival potente, rápido y que siempre quiere ganar. Es una final. Va a ser un partido muy difícil pero vamos a entrar a ganarlo”, anunció. Y de paso recordó: “ (Contra Polonia) cometimos errores, tenemos que corregirlos y ganar, que es lo importante”.

Además, Yerry le envió un mensaje de agradecimiento a los hinchas de la Tricolor. Foto: Mauricio Moreno/CEET



Y es que el caucano, quien abrió el marcador en la noche feliz de Kazán contra Polonia, es una carta fundamental: fuerte en el control de Niang, Mané y alguno de los NDiaye que logre llegar hasta sus predios, es también un arma ofensiva clarísima para hacerles daño a los Sané y Koulibaly, preocupados por el control a Falcao y James.



Las dudas por su falta de continuidad en el FC Barcelona, donde aterrizó en enero pasado, ya son recuerdo: “Barcelona es el mejor equipo del mundo, nunca quisiera salir de ahí, me gusta, los



compañeros, al ciudad, al gene, todo. Es maravilloso porque siempre están apra apoyarme, más en estos momentos de alegría para mí. Viene una nueva temporada y esperamos seguir mejorando y seguir creciendo”



No será, ni mucho menos, la primera prueba de fuego que pase en la vida: “Jesus me fortalece, me respalda, me alienta en momentos difíciles. La vida me ha dado palo pero yo no me achicopalo, seguimos adelante, dándolo todo”, afirma.



Esperaba en Saransk por la felicidad que logró en Kazán. Ahora, salvo situación de emergencia, no se discute su titularidad en Samara y en lo que tenga Colombia de vida por delante, que en las cuentas de Mina bien puede ser hasta Moscú: “En este Mundial todo está muy peleado, esperamos hacer lo nuestro y que ¡los campeones seamos nosotros!”.



Jenny Gámez A.

Editora de Futbolred

Enviada especial a Rusia

En Twitter @jennygameza