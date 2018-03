Sir Joe Left

Su camino ha sido más bien silencioso, digo, no tan cercano a la marea mediática que por lo general es la segunda compañía de un jugador de fútbol por estos tiempos. Ha ido uniendo méritos como quien en la niñez se acercaba a la alcancía para depositar poco a poco monedas hasta que el chanchito estuviera tan pesado que el paso siguiente sería romperlo.



Y en esas se la ha pasado José Heriberto Izquierdo durante este último tramo de su carrera. Acumulando sus propias millas a ver si es tenido en cuenta por el cuerpo técnico de la Selección Colombia, en momentos en los que José Pékerman va cerrando de a poco la brecha que separa incertidumbre en los nombres para llevar a Rusia y realidad de lista de convocados.



De formación muy curtida -me contaba Martín De Francisco hace poco que los padres de Izquierdo son profesores, lo que implícitamente indica que su formación es diferente a la del jugador de fútbol promedio- el extremo se ha cansado de cuajar buenas actuaciones esta vez en un club que en teoría estaría destinado a pensar la forma de no ocupar los últimos tres puestos de relegación en la competitiva Premier League.



Por ahora él y sus compañeros no lo han hecho nada mal. Brighton es décimo en la tabla, está a siete puntos del descenso -que no es mucho pero es suficiente- y el jugador colombiano se ha sabido destacar a pesar de que el inicio para él en Inglaterra no fue el más halagüeño: debió remar desde el fondo para por fin ganarse un puesto en el once inicial y su intención es no soltarlo nunca más. Por eso frente a West Ham se fajó un golazo con un remate de media distancia de esos que a veces -si es que no está James Rodríguez o James Cardona, los que siempre tratan de hacer el ensayo- se hacen necesarios para destrabar un partido de fútbol de esos que parecen cerrados con dos candados. No es novedad que sus movimientos de izquierda a derecha buscan casi siempre esa posibilidad de hacer la diagonal necesaria y rematar con el perfil natural porque Izquierdo es derecho.



También sabe asociarse bien -lo demostró con su golazo frente al Stoke- entonces no sería raro que él fuera de esos nombres que ingresan a última hora a la lista de convocados al Mundial.



Hay que seguir chequeando al muchacho locuaz, de amable conversación y que se dedica a la mezcla de música a lo DJ en sus ratos libres, cuando no está pensando en la portería adversaria.



Nicolás Samper C.

