El camino fácil es siempre tentador. Se dice fácil que Dávinson Sánchez jugó uno de sus peores partidos con Selección Colombia, que los debutantes Lerma, Mojica e Izquierdo pudieron hacer más por su primer Mundial, que Falcao se vio muy solo y Cuadrado muy afectado y James a media máquina… Y al otro día de la guerra somos todos generales.

El primer punto no es qué sino por qué. Cuál es el sentido de una nómina en la que no jugaron los experimentados, como era la costumbre de los equipos de José Pékerman y como era de esperarse frente al reto del debut mundialista, para abrirles espacio a los novatos: ¿Tan bien estaban los Lerma, Mojica e Izquierdo en los entrenamientos? ¿Tan mal estaban los Zapata, Aguilar, Muriel, Bacca? ¿Tan necesario era improvisar teniendo las cartas de confianza en la mano? Ver a Sánchez jugando de Aguilar y a Lerma de Sánchez y a Izquierdo de Muriel sembró la duda: ¿por qué?



Y luego está el ¿para qué? Sabiendo, como se sabía desde el lunes, que había dudas por molestias físicas de Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez, no se entiende por qué era tan necesario perder media hora del hombre de Juventus como titular y exponer al del Bayern a una molestia más complicada, para al final obtener de ambos más nerviosismo de cara a sus lesiones, poco peso en el ataque y una inevitable dosis de desconfianza después de la pobre imagen que dio el equipo completo.



Las preguntas se quedarán sin respuestas pues no hay tiempo ya para quedarse en lo que salió mal cuando lo que viene TIENE QUE salir bien. Pero es inevitable: con el equipo golpeado y la necesidad de no resbalar para seguir vivos en Rusia 2018, hay que recuperar la motivación y la confianza en tiempo récord: ¿cómo y cuándo? Titánica tarea. El gran reto de Pékerman.



Lo bueno es que hay un PHD en levantarse de situaciones adversas (Falcao), un hombre con voz de mando, ganas y ascendencia en el grupo (Aguilar), un arquero que ofrece garantías para comenzar a armar desde ahí la nueva nómina (Ospina) y un talento que se esforzará al máximo para estar el tiempo que le quede a Colombia, aunque sea cojo, como él mismo ha dicho: James.



Lo malo, que antes de Saransk era Colombia un mar de posibilidades, de buenas alternativas, de prometedoras soluciones. Después, es un equipo que sin su 10 en plenas condiciones mata de inanición a su delantero estelar y acaba pareciéndose a muchos otros, intrascendentes, de esos que ni siquiera llegan a los Mundiales de fútbol.