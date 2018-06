Tierra, llamando a Colombia

Bueno es tener seguridad en sí mismo; malo es creerse el rey del mundo. Un poco esa tendría que ser la consigna en el cuartel colombiano que se alista para su primera salida mundialista frente a Japón, visto desde algunos sectores como un equipo más sencillo de lo que se cree. Por eso una de las mejores noticias que pudo caer dentro del seno de dirigidos por José Pékerman resultó ser el abultado triunfo japonés 4-2 sobre Paraguay en el último amistoso que ellos disputaron antes de pegarse el viaje hasta Rusia.

Porque así se demuestra que en efecto, Japón también es un equipo que se debe respetar. La crisis interna de los nipones, que derivó en la salida de su entrenador Vahid Halilhodzic y la ascensión de Nishiro con resultados pobres, desplegó gritos de confianza extrema, no tanto en los jugadores pero sí, en el ambiente general, tan acalorado a veces y del que parece no se ha aprendido aquella lección dolorosa del año 94. Que son de palo; que ese equipito es cualquier cosa; que nosotros tenemos a James y a Falcao y los otros no tienen a nadie; que estamos en nuestro mejor momento frente a los adversarios de turno; que ya les ganamos con paseo y baile 4-1 en Brasil 2014...



Buen precedente inicial es el de los otros países que componen nuestra área para poner los pies sobre la tierra: sí, Argentina contaba con Messi pero Islandia a punta de orden los sacó del juego; sí, Brasil apuntaba a victoria fácil contra los suizos y luego terminó enredado como bulto de anzuelos; sí, Uruguay salió a enfrentarse a Egipto sin Salah y no pensó que un triunfo fuera tan costoso; salvo los saudíes -hasta ahora los dueños de la demostración futbolística más paupérrima de la Copa- el resto está parejo, con pocas diferencias entre unos y otros. Es que al mundial clasifican los 32 mejores y algo tuvo que hacer Japón para estar acá.



Esos ejemplos deben servirle a Colombia para cuidar su espalda de la manera adecuada. Es que en el primer partido si el mazo de las cartas está mal barajado, el Mundial puede transformarse en una pesadilla que se disfrazó de agradable sueño durante cuatro años. De ahí la importancia del duelo ante Japón, de ahí la seriedad con la que se debe encarar este y los demás partidos de la zona H para pensar en algo más importante.



Japón cuenta con sus propios rudimentos. No sea que por cuenta de la extrema confianza terminemos agachando la cabeza ante un emperador al que vimos con desdén antes de saber de qué estaba hecho.