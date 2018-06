La última oportunidad de seguir vivos en esta Copa del Mundo tan extraña, tan llena de penales como de vaivenes está en las manos de Colombia en Kazán este domingo. La aclaración puede sonar a obviedad pero no tanto: desde la caída frente a los japoneses solamente he oído -y yo incluso he hecho parte de ese coro- que todavía podemos sacarnos la espina contra Polonia y Senegal. Paso a paso y primero Polonia que es el examen final, porque si obtenemos un mal resultado contra los europeos, el juego contra los africanos será apenas un elemento decorativo en la historia de nuestro fútbol, tan inútil como la deslactosada y olvidada victoria sobre Suiza en el nefasto Mundial de 1994.

Así que primero hay que jugar a cara de perro frente a los polacos, que además tienen la misma responsabilidad nuestra de encontrarse con un triunfo que no los devuelva a casa tan pronto. Y en ese duelo directo, en el que no hay mañana, hay que pensar en la idea de volver a las fuentes porque el inicio, en el que se improvisó un equipo que jamás había estado en cancha, salió en exceso costoso. A regresar a esa fórmula que nos dio buenos resultados en el pasado, a contar con una columna vertebral en la que esté cimentado todo.



Es decir, a Cristian Zapata, a Aguilar... a los puntos de referencia de la campaña que nos condujo a Rusia y que en Brasil logró despegar un sueño anquilosado durante 16 años. Obvio, hay que agregar cosas nuevas a la receta pero como aquel que se inventa platos para la carta de un menú, primero debe probarlos antes de ofrecerlos a sus comensales. Ese fue el pecado de José Pékerman en el debut: sirvió la mesa de manera experimental, sin ni siquiera haberle hincado el tenedor a una de sus preparaciones.



Por eso está bien que para retomar la confianza Falcao García haya hablado en la rueda de prensa en el tono que usó y con las palabras que se piden de un líder cuando la mano viene cambiada: “Yo quiero ganar y hay que ganar como sea”, “son ellos o nosotros”... palabras que muestran un cambio y que hacen imaginar una rabia interna de todo el plantel por cuenta del resbalón inicial y las ganas de demostrar que aún hay esperanza.



Se puede perder y hay que contemplarlo. Y de ocurrir, hay que recordar que esto es un juego que no da derecho a amenazar a nadie. Ni a agredir a nadie. Mucho menos quitarle la vida a alguien por cuenta de eso. Vale la pena recordarlo porque así como este país ha sido el único en renunciar a un Mundial, también ha sido el único en asesinar a uno de sus mejores futbolistas por una derrota que significó prematura eliminación. Aquel mensaje que apareció en Twitter haciendo alusión a comparar la situación de Carlos Sánchez con la de Andrés Escobar ratifica que sigue habiendo imbéciles sueltos.