Agenda FUTBOLRED: 25 duelos para la semana del 6 al 9 de agosto

Empieza una nueva semana y con ella continua el fútbol alrededor del mundo. Jaguares y Leones clausurarán la tercera fecha de la liga colombiana, la International Champions, con presentaciones de Chelsea, Real Madrid y Roma, continua en Europa y Estados Unidos y finalmente regresa la Copa Libertadores con equipos como Boca Juniors, River Plate y el único representante de Colombia, Atlético Nacional.



Estos son los partidos para que usted tenga en cuenta en esta semana del 6 al 9 de agosto:

Lunes 6 de agosto



6:00 p.m.: Atlético Mineiro vs. Internacional (Liga de Brasil)



7:45 p.m.: Jaguares de Córdoba vs. Leones (Liga colombiana)



Martes 7 de agosto

12:00 p.m.: Inter de Milán vs. Sevilla (Amistoso de clubes)



12:30 p.m.: Borussia Dortmund vs. Napoli (Amistoso de clubes)



2:00 p.m.: Chelsea vs. Lyon (International Champions Cup)



5:30 p.m.: Peñarol vs. Atlético Paranaense (Copa Suramericana)



5:30 p.m.: Atlético Fútbol Club vs. Unión Magdalena (Torneo de la B)



7:00 p.m.: Real Madrid vs. Roma (International Champions Cup)



7:00 p.m.: Santos Laguna vs. Celaya (Copa MX)



7:30 p.m.: Quindío vs. Cortuluá (Torneo de la B)



7:45 p.m.: Estudiantes L.P. (Arg) vs. Gremio (Bra) (Copa Libertadores)



9:00 p.m.: Dorados vs. Club América (Copa MX)



9:00 p.m.: Venados vs. Monterrey (Copa MX)

Miércoles 8 de agosto

5:00 a.m.: C-Osaka vs. Independiente (Copa Suruga Bank)



5:30 p.m.: Boca Juniors. (Arg) vs. Libertad (Par) (Copa Libertadores)



7:00 p.m.: Cruz Azul vs. Atlas (Copa MX)



7:45 p.m.: Colo Colo (Chi) vs. Corinthians (Bra) (Copa Libertadores)



7:45 p.m.: Flamengo (Bra) vs. Cruzeiro (Bra) (Copa Libertadores)

Jueves 9 de agosto

​11:00 a.m.: H. Haifa (Isr) vs. Atalanta (Ita) (Europa League)



1:00 p.m.: Genk (Bel) vs. Lech (Pol) (Europa League)



2:45 p.m.: Sevilla (Esp) vs. Zalgiris (Ltu) (Europa League)



5:30 p.m.: Racing Club (Arg) vs River Plate (Arg) (Copa Libertadores)



5:30 p.m.: Vasco (Bra) vs. LDU Quito (Ecu) (Copa Suramericana)



7:45 p.m.: Atlético Tucumán (Arg) vs. Atlético Nacional (Col) (Copa Libertadores)



7:45 p.m.: Cerro Porteño (Par) vs. Palmeiras (Bra) (Copa Libertadores)