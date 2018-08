Agenda FUTBOLRED: 30 duelos para el fin de semana, 10 al 12 de agosto

Este viernes empieza una de las mejores ligas del mundo, la Premier League, de la que ahora también hacen parte Yerry Mina y Carlos Sánchez, llega con el vibrante encuentro entre Manchester United vs. Leicester, además del partido de la jornada entre Arsenal vs. Manchester City. Igualmente, vuelve la Liga de Francia, Radamel Falcao encabezará el Nantes vs. Mónaco.



Finalmente, Barcelona de Messi y Sevilla de Muriel, jugarán la Supercopa de España. Mientras que en Colombia el clásico Atlético Nacional vs. Millonarios, será el partido más atractivo en la fecha 4 de la Liga II-2018.

Viernes 10 de agosto



1:45 p.m.: Marsella vs. Toulouse (Liga de Francia)



2:00 p.m.: Manchester United vs. Leicester (Premier League)



7:45 p.m.: Tolima vs. Jaguares FC (Liga colombiana)



Sábado 11 de agosto

6:30 a.m.: Newcastle vs. Tottenham (Premier League)



9:00 a.m.: Bournemouth vs. Cardiff City (Premier League)



9:00 a.m.: Huddersfield vs. Chelsea (Premier League)



10:00 a.m.: Nantes vs. Mónaco (Liga de Francia)



11:30 a.m.: Wolves vs. Everton (Premier League)



2:00 p.m.: Atlético de Madrid vs. Inter de Milan (International Champions Cup)



2:00 p.m.: Leones vs. Bucaramanga (Liga colombiana)



2:00 p.m.: Bogotá vs. Fortaleza (Torneo de la B)



4:00 p.m.: Rionegro Águilas vs. Boyacá Chicó (Liga colombiana)



6:00 p.m.: Patriotas vs. América de Cali (Liga colombiana)



6:00 p.m.: Santa Fe vs. Alianza Petrolera (Liga colombiana)



8:00 p.m.: Deportivo Cali vs. Medellín (Liga colombiana)



Domingo 12 de agosto

7:30 a.m.: Liverpool vs. West Ham (Premier League)



10:00 a.m.: Arsenal vs. Manchester City (Premier League)



10:30 a.m.: Borussia Dortmund vs. Lazio (Amistoso internacional)



11:30 a.m.: U. Popayán vs. Tigres (Torneo de la B)



1:30 p.m.: Eintracht Frankfurt vs. Bayern Munich (Supercopa de Alemania)



2:00 p.m.: PSG vs. Caen (Liga de Francia)



3:00 p.m.: FC Barcelona vs. Sevilla FC (Supercopa de España)



3:00 p.m.: Unión Magdalena vs. Quindío (Torneo de la B)



3:15 p.m.: La Equidad vs. Deportivo Pasto (Liga colombiana)



3:30 p.m.: Cúcuta vs. Llaneros (Torneo de la B)



3:30 p.m.: Real Cartagena vs. Atletico F.C. (Torneo de la B)



5:30 p.m.: Once Caldas vs. Envigado (Liga colombiana)



6:00 p.m.: CA Huracán vs. River Plate (Superliga argentina)



7:30 p.m.: Junior vs. Atlético Huila (Liga colombiana)



​7:30 p.m.: Atlético Nacional vs. Millonarios (Liga colombiana)