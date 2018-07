Aquí están los 20 partidos recomendados en la agenda de la semana

Continúa la primera fecha de la Liga colombiana y Junior junto a Millonarios retomarán la Copa Suramericana. Por otra parte, se disputa la International Champions Cup con clubes europeos de renombre, mientras que en el viejo continente se jugarán partidos de eliminatorias para la Europa League.



Estos son los 20 partidos recomendados por FUTBOLRED, para que usted disfrute y esté pendiente de sus equipos favoritos.



Lunes 23 de julio

6:00 p.m.: Tigres vs. Cortuluá (Torneo de la B)



8:00 p.m.: Quindío vs. Cúcuta (Torneo de la B)

Martes 24 de julio

12:00 p.m.: PSV Eindhoven vs. Olympiacos (Amistosos de Clubes)



6:00 p.m.: Atlético Huila vs. Independiente Medellín (Liga de Colombia)



7:00 p.m.: Trinidad y Tobago Sub-21 vs. Colombia Sub-21 (Juegos Centroamericanos y del Caribe)



7:45 p.m.: Junior vs. Lanús (Copa Suramericana)



8:00 p.m.: América de Cali vs. Leones (Liga de Colombia)

Miércoles 25 de julio

10:00 a.m.: Chelsea vs. Sevilla (Amistosos de Clubes)



1:30 p.m.: Ajax vs. Sturm Graz (Europa Champions League – Clasificación)



6:00 p.m.: Juventus vs. Bayern Múnich (International Champions Cup)



7:45 p.m.: Atlético Nacional vs. Tolima (Liga de Colombia)



7:00 p.m.: Borussia Dortmund vs. Benfica (International Champions Cup)



7:00 p.m.: Manchester City vs. Liberpool (International Champions Cup)



9:00 p.m.: Milan vs Manchester United (International Champions Cup)

Jueves 26 de julio

1:00 p.m.: Genk vs. Fola (Europa League – Clasificación)



1:30 p.m.: Atalanta vs. Sarajevo (Europa League – Clasificación)



1:45 p.m.: Osijek vs. Rangers (Europa League – Clasificación)



2:45 p.m.: Sevilla vs. Ujpest (Europa League – Clasificación)



6:30 p.m.: Atlético de Madrid vs. Arsenal (International Champions Cup)



7:45 p.m.: General Diaz vs. Millonarios (Copa Suramericana)