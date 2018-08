Estos son los partidos recomendados en la agenda semanal de FUTBOLRED

De a poco vuelve a la normalidad la oferta futbolística en el mundo. Es así como la tercera semana de agosto trae compromisos nacionales e internacionales que vale la pena seguir. En Colombia, por ejemplo, inicia la ronda de octavos de final de la Copa, con la actuación de los equipos que representaron este año al a país en los torneos continentales.



La Copa Suramericana, por su parte, definirá sus clasificados a la siguiente ronda; entre los últimos equipos que disputan su cupo está Millonarios, que a mitad de semana recibirá al General Díaz paraguayo. Mientras que en Europa atrae el duelo de la Supercopa del Viejo Continente, entre Real Madrid y Atlético de Madrid.



Estos son los 27 partidos recomendados para que usted disfrute y esté pendiente de sus equipos favoritos en el resto del mundo.



Lunes, 13 de agosto



4:00 p.m.: Orsomarso vs. Pereira (Torneo de Ascenso de Colombia).



6:00 p.m.: Fluminense vs. Internacional (Liga de Brasil).



7:00 p.m.: Atlético Tucumán vs. Racing Club (Liga de Argentina).



7:45 p.m.: Real Santander vs. Valledupar (Torneo de Ascenso de Colombia).



Martes, 14 de agosto



7:45 p.m.: Cortuluá vs. Barranquilla (Torneo de Ascenso de Colombia).



7:45 p.m.: Nacional de Montevideo vs. Sol de América (Copa Suramericana).



Miércoles, 15 de agosto



11:15 a.m.: Barcelona vs. Boca Juniors (Trofeo Joan Gamper -amistoso-).



2:00 p.m.: Real Madrid vs. Atlético de Madrid (Supercopa de Europa).



5:30 p.m.: Deportes Temuco vs. San Lorenzo (Copa Suramericana).



7:00 p.m.: Jaguares de Córdoba vs. Atlético Bucaramanga (Copa Colombia -octavos de final, ida-).



7:30 p.m.: Atlético Nacional vs. Patriotas Boyacá (Copa Colombia -octavos de final, ida-).



7:30 p.m.: Junior vs. Quindío (Copa Colombia -octavos de final, ida-).



7:30 p.m.: América de Cali vs. Leones (Copa Colombia -octavos de final, ida-).



7:45 p.m.: Flamengo vs. Gremio (Copa de Brasil).



7:45 p.m.: Millonarios vs. General Díaz (Copa Suramericana).



Jueves, 16 de agosto



5:30 p.m.: Botafogo vs. Nacional de Paraguay (Copa Suramericana).



7:00 p.m.: Santa Fe vs. Envigado (Copa Colombia -octavos de final, ida-).



7:30 p.m.: Independiente Medellín vs. Once Caldas (Copa Colombia -octavos de final, ida-).



7:45 p.m.: Colón vs. Sao Paulo (Copa Suramericana).



7:45 p.m.: Defensor Sporting vs. Fluminense (Copa Suramericana).



8:00 p.m.: Deportivo Cali vs. Equidad (Copa Colombia -octavos de final, ida-).



Viernes, 17 de agosto



1:15 p.m.: Girona vs. Real Valladolid (Liga de España).



1:45 p.m.: Reims vs. Lyon (Liga de Francia).



3:15 p.m.: Real Betis vs. Levante (Liga de España).



7:00 p.m.: Newell’s Old Boys vs. Independiente (Liga de Argentina).



7:00 p.m.: Veracruz vs. Guadalajara (Liga de México).



9:00 p.m.: Atlas vs. Morelia (Liga de México).